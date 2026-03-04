به گزارش شهر، عبدالمجید رحمانی ضمن عرض تسلیت شهادت قائد امت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(قدس سره) به ملت شریف ایران گفت: امسال در رمضان ۱۴۰۴ رژیم صهیونسیتی همراه با آمریکای جنایتکار دست به جنگ زده و رهبر عظیم الشان انقلاب و شمار زیادی از فرماندهان و هموطنان بی گناه را شهید کردند. متناسب با این شرایط سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با توجه به اینکه فلسفه وجودی اش خدمت به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب است با تمام توان و همکاری پرسنل سازمان و پیمانکارهای که در مراکز تحت پوشش سازمان مستقر هستند به خدمات رسانی مشغول است.

وی افزود: تا امروز با تلاش و همکاری همه افراد موثر در این حوزه، شماری از مددجویان واجد شرایط را به خانواده های آنها سپردیم و سایر مددجویانی که نزدیک مراکز نظامی مستقر بوده و در معرض خطر قرار داشتند را جابجا کردیم.

رحمانی با اشاره به فعالیت مددسراها گفت: مددسراها فعال و شبانه روزی در حال خدمات رسانی هستند و هر کسی که نیاز به مراقبت و اسکان داشته باشد می تواند در این مراکز مستقر شود.

وی ادامه داد: گشت های خدمات اجتماعی حامی شهر و پایگاه های خدمات اجتماعی نیز فعال هستند و در صورت مشاهده آسیب دیدگان اجتماعی آنها را به مراکز تحت پوشش منتقل می‌کنند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با اشاره به فعالیت شبانه روزی همراه سراهای پایتخت گفت: همراه سراهای بیماران فعال هستند و به همراهان بیمارانی که در اطراف بیمارستان‌های پرتردد پایتخت مستقر هستند خدمات ارائه می دهند.

رحمانی با تاکید بر اینکه در همه ۲۲ منطقه تهران زیر ساخت های لازم فراهم است گفت: هر جا و هر زمان که لازم باشد تا مددجویان جابجا شوند به مراکز مطمئن تر منتقل می شوند.

رحمانی خاطر نشان کرد: هیچ کاری کم نشده و با توجه به مسائل و مناطق تحت بمباران، مددجویان به مراکز امن منتقل می شوند اما هیچکدام از خدمات تعطیل نشده است مانند جنگ ۱۲ روزه که خدمات رسانی به صورت مستمر ادامه داشت.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با بیان اینکه ما چند هزار مددجو را تحت پوشش داریم و ۲۴ ساعته و بدون وقفه در حال خدمات رسانی هستیم گفت: امیدواریم با همکاری و دعای همه عزیزان بتوانیم زمان جنگ را با صحت و سلامت پشت سر بگذاریم و با پیروزی کشورمان بتوانیم خدمات موثرتری ارائه دهیم و تحت تأثیر مسائل و مشکلاتی قرار نگیریم.