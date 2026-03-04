به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، با بیان اینکه دوران بارداری یکی از حساس‌ترین مراحل زندگی هر زن است، اظهار داشت: تغییرات جسمی و هورمونی این دوران به‌طور طبیعی حساسیت روانی را افزایش می‌دهد و قرار گرفتن در معرض ناامنی، اخبار نگران‌کننده، جابه‌جایی اجباری و نگرانی درباره آینده، فشار مضاعفی بر زنان باردار وارد می‌کند.

وی افزود: بروز نگرانی مداوم، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، احساس ناامیدی، کاهش تمرکز یا تشدید علائم جسمی مانند تپش قلب در چنین شرایطی طبیعی است و این واکنش‌ها نشانه ضعف نیستند، بلکه پاسخ روان به موقعیت تهدیدکننده محسوب می‌شوند.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به احتمال بروز یا تشدید افسردگی دوران بارداری، اختلالات اضطرابی، حملات وحشت و اختلال استرس پس از سانحه در شرایط بحران، تصریح کرد: بی‌توجهی به این علائم می‌تواند پیامدهایی مانند زایمان زودرس، کاهش مراقبت از خود و افزایش خطر افسردگی پس از زایمان را به دنبال داشته باشد.

شالبافان با رد این باور نادرست که در بارداری هیچ درمان روانپزشکی مجاز نیست، گفت: برخی داروهای کم‌خطر با نظر متخصص قابل استفاده‌اند و قطع خودسرانه دارو می‌تواند خطرناک باشد؛ تصمیم‌گیری در این زمینه باید صرفاً با نظر روانپزشک انجام شود.

وی ایجاد احساس امنیت، محدود کردن مواجهه با اخبار جنگی، حمایت همدلانه خانواده، کاهش مسئولیت‌های روزمره مادر باردار و توجه به بهداشت خواب را از مهم‌ترین اقدامات حمایتی برشمرد و تأکید کرد: در صورت بروز علائمی مانند غمگینی شدید و مداوم، افکار آسیب به خود یا جنین، حملات شدید اضطراب یا بی‌خوابی کامل چند شبه، مراجعه فوری به پزشک یا روانپزشک ضروری است.