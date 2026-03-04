به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبریان‌آذر روز چهارشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: با توجه به حمله هوایی رژیم صهیونی و آمریکایی به ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی به جهت آسیب وارده به سیستم پاسخگویی فوریت های ۱۱۰، این سامانه موقتا از چرخه خدمات رسانی خارج شده است.

سرهنگ اکبریان آدر افزود: از شهروندان گرامی درخواست می شود، تا راه اندازی مجدد سامانه برخط فوریت های۱۱۰؛ در صورت نیاز به خدمات پلیس۱۱۰ بصورت حضوری به ماموران مستقر در میادین و یا با مراجعه حضوری به کلانتری ها و پاسگاههای سطح استان و در جاده های مواصلاتی نیز به گشت های پلیس راه از خدمات پلیس بهره مند شوند.