به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله آمریکایی صهیونی به استان قم پر روز گذشته، متاسفانه ۳۰ نفر مجروح شدند که بلافاصله به بیمارستان منتقل و خدمات درمانی بر روی آنها انجام شد.



اکبر بهنام جو استاندار قم و حجت الاسلام والمسلمین موسوی رییس دادگستری استان با حضور در بیمارستان‌های قم ضمن عیادت از مجروحان در جریان آخرین روند خدمات رسانی درمانی به آنها قرار گرفتند.



علی ابرازه رییس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این بازدید، گزارشی از خدمات و جانفشانی های کادر بهداشت و درمان در ارائه خدمت به مردم در شرایط جنگ ارائه کرد.