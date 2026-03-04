به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان لرستان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ آمده است: «بر اساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی، طی امروز و فردا پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه نسبتاً شدید و شدید لحظه ای پدیده های غالب منطقه می باشند.

همچنین طی روز چهارشنبه در مناطق جنوب شرق بارش پراکنده باران و برف و روز پنج شنبه در شمال و نقاطی از غرب استان با شدت و ضعف بارش هایی بصورت پراکنده و رگباری باران گاهی همراه با رعدوبرق انتظار می رود.

لذا همراه با این شرایط احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه های موقت مانند داربست ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانه ها، خطر سقوط بهمن در ارتفاعات بالادست و نزدیک قله ها و... وجود دارد.

طی روز جمعه تا بعدازظهر شنبه جو منطقه نسبتا آرام می‌باشد و برای اغلب نقاط رشد ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود.

از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه افزایش می‌یابند.»