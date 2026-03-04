به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه در بیانیه ای از دیدار و رایزنی میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور با همتای خود از آفریقای مرکزی خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: پوتین فردا پنجشنبه با رئیس جمهور جمهوری آفریقای مرکزی (فوستین آرشَنج توآدرا) دیدار می‌کند.

کاخ کرملین روسیه اضافه کرد که ولادیمیر پوتین در ۵ مارس با رئیس جمهور جمهوری آفریقای مرکزی در مسکو دیدار خواهد کرد.

* مینا یاری قره شیران