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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

پوتین و رئیس جمهور تانزانیا دیدار کردند+ فیلم

پوتین و رئیس جمهور تانزانیا دیدار کردند+ فیلم

رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای تانزانیایی خود گفت: ۲ کشور از هر فرصتی برای گسترش روابط تجاری برخوردار هستند؛ انتظار داریم تانزانیا در سطح بالایی در اجلاس روسیه و آفریقا حضور داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سامیه سلوهی حسن، رئیس جمهور تانزانیا امروز چهارشنبه با یکدیگر دیدار کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، ولادیمیر پوتین در جریان دیدار با رئیس جمهور تانزانیا که در روسیه به سر می‌برد، گفت: دو کشور از ظرفیت های لازم برای افزایش تجارت متقابل برخوردارند. ما مدت‌ هاست که با تانزانیا در عرصه بین‌المللی به صورت آشکار و فشرده همکاری می‌کنیم.

رئیس جمهور روسیه در این دیدار ادامه داد: روسیه و تانزانیا از هر فرصتی برای گسترش روابط تجاری خود برخوردار هستند. روابط دوجانبه بین روسیه و تانزانیا به خوبی در حال توسعه است. در سال ۲۰۲۵، حجم تجارت ۲۵ درصد افزایش یافته است. ما انتظار داریم تانزانیا در سطح بالایی در اجلاس روسیه و آفریقا حضور داشته باشد.

کد مطلب 6849447

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