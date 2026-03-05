به صدا درآمدن آژیر خطر در بن گوریون/موضع گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: ششمن روز تجاوز مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران با شلیک موج سوم موشک های ایران در چند ساعات گذشته به مرکز اسرائیل آغاز شد.

سازمان جهانی بهداشت حمله به ۱۳ مرکز درمانی ایران را تایید کرد

تدروس ادهانوم گبریسوس مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ۱۳ مرکز درمانی و بهداشت ایران را تایید کرد.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت، حمله به ۱۳ مرکز درمانی و بهداشتی در ایران و یک مرکز درمانی و بهداشتی در لبنان را راستی آزمایی کرده است.

این مقام سازمان جهانی بهداشت از بررسی گزارش ها در مورد شهادت چهار نفر از اعضای کادر بهداشت و درمان ایران و زخمی شدن ۲۵ نفر دیگر خبر داد.

حنان بلخی مدیر بخش شرق مدیترانه در سازمان جهانی بهداشت نیز، آسیب دیدن چهار آمبولانس و چند بیمارستان و مرکز درمانی در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را تایید کرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل حمله به ایران را محکوم کردند

۲۴ گزارشگر مستقل حقوق بشری سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را محکوم کردند.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در این بیانیه مشترک، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را ناقض ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و حق بنیادی حیات معرفی کردند.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد با رد ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تاکید کردند که نمی توان به صورت گزینشی، حقوق بین الملل را اعمال کرد.

این گزارشگران، تجاوز به خاک ایران را تنها بخشی از اقدامات یکجانبه و غیرقانونی واشنگتن و تل آویو اعلام کردند و خواستار یافتن راه حل های دیپلماتیک برای حل اختلافات شدند.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان از جمله دانش آموزان در میناب را محکوم و درباره احتمال کشتار بیشتر غیرنظامیان در ایران ابراز نگرانی کردند.

اولیانوف: حمله به ایران مفهوم ایمنی هسته‌ای را بی‌اعتبار کرد

«میخائیل اولیانوف» سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد: غرب تهدیدی جدی برای معاهده منع اشاعه تسلیحات اتمی است.

وی با اشاره به تلاش برخی دولت های غربی برای دستیابی به سلاح اتمی، تصریح کرد: رویکردهای دوگانه در قبال امنیت هسته ای غیرقابل قبول است.

این دیپلمات روس گفت: مفهوم ایمنی هسته ای در نزاع های مسلحانه با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بی اعتبار شد.

به صدا درآمدن آژیر خطر در «بن‌گوریون» و اطراف پایگاه هوایی «تل‌نوف»

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد: موشک‌ های شلیک شده از ایران به سمت اورشلیم و مرکز اسرائیل (اراضی اشغالی) شناسایی شدند. آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمد.

در بیانیه فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اضافه شده است: آژیرها در فرودگاه بن گوریون و اطراف پایگاه هوایی تل نوف، در جنوب تل آویو نیز به صدا درآمدند. همچنین، آژیرها در مناطقی از شمال بحر المیت پس از حمله موشکی ایران به صدا درآمدند.

استارمر: تلاش خود را برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه انجام می‌دهیم

سخنگوی رسمی «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس امروز پنجشنبه، از تصمیم خود برای عدم پیوستن به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران دفاع کرد و بدون اشاره به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران درمیانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، گفت که بهترین راه حل برای مسئله ایران، «توافق از طریق مذاکره» است!

نخست وزیر انگلیس ادامه داد: ۴ هزار نفر از شهروندان ما از طریق پروازهای تجاری از خاورمیانه تخلیه شده‌اند. ما تمام تلاش خود را برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) انجام می‌دهیم.

تاکید وزیر انرژی روسیه بر توسعه روابط با ایران

«سرگئی تسویلیوف» وزیر انرژی روسیه برای ابراز تسلیت به طرف ایرانی و امضای دفتر یادبود شهادت مقام معظم رهبری، به اقامتگاه سفیر ایران در مسکو رفت.

وی به خبرنگاران گفت که روسیه قصد دارد همکاری اقتصادی با ایران در پروژه های جدید را ادامه دهد.

وزیر انرژی روسیه افزود: این مسیرهای همکاری، هر چقدر هم که چالش وجود داشته باشد، متوقف نخواهند شد. بنابراین ما همکاری با ایران را ادامه خواهیم داد. اخیراً در چارچوب کمیسیون بین‌دولتی یک توافق مشترک امضا کرده‌ایم و برنامه زمانی اجرای تمام حوزه‌های توافق‌شده را تعیین کرده‌ایم. با وجود همه این چالش‌ها تلاش خواهیم کرد به این برنامه زمانی پایبند بمانیم.

ایتالیا: حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نقض قوانین بین‌المللی است

گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا امروز پنجشنبه گفت که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که منجر به بحران اخیر در غرب آسیا شد، آشکارا نقض قوانین بین‌المللی است.

این شدیدترین انتقاد از واشنگتن تا به امروز از سوی دولت راست‌گرای ایتالیا است که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال گذشته، روی داده است.

وزیر دفاع ایتالیا در مجلس سفلی این کشور گفت که تصمیم برای آغاز حملات در آخر هفته گذشته (به وقت محلی) «البته، ناگفته نماند که خارج از قوانین بین‌المللی بود».

وی سپس گفت که رم مجبور است به درگیری‌ که آمریکا و صهیونیست ها بدون هشدار به متحدان و شرکای خود آغاز کرده‌اند، پاسخ دهد.

گیدو کروستو که عضو حزب برادران ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور است، گفت: این جنگی است که بدون اطلاع هیچ‌ کس در جهان آغاز شد. جنگی که ما، مانند بقیه جهان، خود را مجبور به مدیریت (عواقب آن) می‌بینیم.

مقام پیشین فرانسه: واشنگتن و تل آویو به جامعه جهانی پاسخگو نیستند

«دومینیک دو ویلپن» نخست وزیر پیشین فرانسه درباره تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ایکس نوشت: هدف این مداخله تحقق خواسته های ایرانی ها نیست و هرگز منافع مردم ایران را در نظر نمی‌گیرد.

وی با اشاره به شهادت صدها دانش آموز در حمله به ایران، افزود: این جنگ فقط رنج مردم ایران را بیشتر می کند.

این مقام سابق فرانسه، منطق جنگ علیه ایران را منطق زور دانست و افزود: این جنگ در خدمت صلح، دموکراسی و حاکمیت قانون نیست.

دو ویلپن با اشاره به یکجانبه بودن جنگ علیه ایران، خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی تواند دامنه و نتیجه جنگ را پیش بینی کند. دموکراسی با اولتیماتوم به دست نمی آید بلکه با اراده مردم ساخته می شود.

وی با بیان اینکه هرگز مداخله نظامی به دموکراسی منجر نشده است، گفت: آمریکا و اسرائیل برای خود حق مداخله در هر جایی از جمله ایران، سوریه و لبنان را قائل هستند بدون اینکه به جامعه بین الملل پاسخگو باشند.

وزیر خارجه عمان: همین حالا جنگ را متوقف کنید

بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان امروز پنجشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نوشت: برای همه کسانی که امیدوارند از خلیج فارس به کشورشان پرواز کنند، دولت عمان با دولت‌ های شما و خطوط هوایی بین‌ المللی همکاری می‌ کند تا پروازهایی را برای بازگشت شما به کشورهایتان برقرار کند.

وزیر امور خارجه عمان خطاب به جنگ افروزان آمریکایی- صهیونیستی اضافه کرد: منظور ما همه افراد، صرف نظر از گذرنامه‌ ای که دارند، است. انسان‌ها مهم هستند. بیایید همین حالا جنگ را متوقف کنیم.

شویگو: مسکو با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس است

سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه امروز پنجشنبه در سخنانی در خصوص تهاجم آمریکایی- صهیونیستی به ایران اعلام کرد: مسکو با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس مداوم است.

دبیر شورای امنیت روسیه در این خصوص گفت: روسیه تشدید درگیری‌ ها پیرامون ایران و افزایش تلفات در میان غیرنظامیان را مطلقاً غیرقابل قبول می‌داند.

سرگئی شویگو در این باره اضافه کرد: روسیه آماده است تا نقش فعالانه‌ ای را در حل و فصل مسالمت آمیز تنش های خاورمیانه (غرب آسیا) ایفا کند. برخی کشورها با انگیزه‌ های منفعت طلبانه، تمامیت ارضی کشورهای مستقل را نقض می‌ کنند.

روسیه: برنامه‌ای برای تخلیه کامل سفارت‌مان در تهران نداریم

آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در حال حاضر برنامه‌ ای برای تخلیه کامل سفارت خود در تهران ندارد، اما همه چیز به شرایط بستگی دارد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص به خبرنگاران گفت: ما فقط کارکنان اصلی سفارت را داریم که اکثر آنها دیپلمات‌ های مرد هستند. در این مرحله، ما هیچ برنامه‌ ای برای تخلیه بیشتر سفارت مان نداریم.

آندری رودنکو، سپس اضافه کرد: اما همه چیز به چگونگی ادامه روند تحولات بستگی دارد، زیرا گلوله‌ باران و بمباران حتی در نزدیکی سفارت ما نیز ادامه دارد.

پیام جدید کشورهای عربی منطقه به ایران درباره تاسیسات نفتی و گازی

سید محمد مرندی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل امروز با انتشار پیامی دررسانه اجتماعی ایکس نوشت: برخی از کشورهای عربی منطقه به ایران پیام هایی ارسال کرده‌ اند که خودشان تاسیسات نفتی و گازی خود را به مدت ۲ ماه تعطیل می‌ کنند، ولی درخواست دارند که ایران آن را هدف قرار ندهد.

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در این خصوص ادامه داد: ایران پاسخی به پیام های آنها نداده است. این یعنی قیمت انرژی همچنان بالا و بالاتر خواهد رفت.

آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمد

شلیک موج جدید موشک‌ها به سمت سرزمین‌ های اشغالی آغاز شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای در این خصوص خبر داد: آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمد.

بیانیه صادره در این باره اضافه می کند: هشدار اولیه پس از شناسایی حمله موشکی جدید ایران به اسرائیل فعال شده است.

حمله موشکی حزب الله به شرکت نظامی «رافائل» رژیم صهیونیستی

مقاومت اسلامی حزب الله لبنان امروز پنج‌شنبه حملات موشکی خود را به سرزمین های اشغالی ادامه داد.

حزب الله با صدور دو بیانیه اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز مجرمانه اسرائیل که ده ها شهر و شهرک لبنانی و ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۲:۴۰ دقیقه بامداد امروز (به وقت محلی) پایگاه های ارتش اشغالگر را در منطقه «اصبع الجلیل» هدف حملات گسترده موشکی قرار دادند.

مجاهدان حزب الله همچنین ساعت ۱۲:۲۰ ظهر امروز مجتمع صنایع نظامی وابسته به شرکت «رافائل» را در جنوب شهر عکا هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند که منطقه اشغالی مرگلویت در شمال فلسطنی اشغالی هدف موشک های شلیک شده از جنوب لبنان قرار گرفته است.

تأکید عراق بر مخالفت با حمله به کشورهای همسایه از خاک این کشور

رؤسای قوی سه گانه عراق در کاخ ریاست جمهوری در بغداد جلسه‌ای برگزار کردند و تازه ترین تحولات امنیتی و سیاسی در صحنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و پیامدهای مستقیم آن را بر اوضاع داخلی عراق بررسی کردند.

طبق بیانیه‌ صادر شده از سوی دفتر نخست وزیری عراق، روسای قوای سه گانه این کشور بر موضع ثابت عراق مبنی بر مخالفت با استفاده از خاک عراق به عنوان سکوی پرتابی برای حمله به کشورهای همسایه یا تهدید امنیت آنها تأکید کردند.

این بیانیه در حالی صادر شده است که رئیس اقلیم کُردستان عراق هم امروز پس از تماس تلفنی با دکتر «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، به صورت رسمی و کتباً به همه مرزهای مشترک با ایران، دستور داد که به هیچ شیوه‌ای اجازه ندهند که عناصری علیه ایران، وارد خاک کشور شوند.

حمله به قلب تل‌آویو و فرودگاه بن گوریون با موشک فوق سنگین «خرمشهر۴»

​​​​سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که موشک‌های سنگین خرمشهر ۴ هوافضای سپاه پاسداران با سرجنگی ۱ تنی سحرگاه امروز در موج نوزدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا حسن بن علی علیه السلام» روانه قلب تل آویو، فرودگاه بن گوریون و پایگاه اسکادران ۲۷ نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در این فرودگاه شدند.

این موشک زمین‌به‌زمین با عبور موفقیت‌آمیز از لایه‌های پدافندی ارتش رژیم صهیونی به بخش نظامی فرودگاه بین‌المللی بن‌گورین اصابت کرد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حمله خسارات گسترده‌ای را در محل اصابت به دنبال داشته است. جزئیات بیشتری از میزان تخریب‌ها و خسارت‌های احتمالی متعاقباً اعلام خواهد شد.

روسیه هیچ درخواستی از تهران برای کمک دریافت نکرده است

سخنگوی کرملین در پاسخ به این سوال که آیا روسیه از نظر تامین تسلیحات به ایران کمک خواهد کرد، تأکید کرد که مسکو هیچ درخواستی از سوی تهران در خصوص کمک‌های لازم دریافت نکرده است.

«دیمیتری پسکوف» در ادامه سخنانش در نشست خبری افزود: موضع روسیه درباره اوضاع پیرامون ایران ثابت و برای همه شناخته شده است؛ هیچ تغییری در موضع ما ایجاد نشده است.

وی تصریح کرد: اوضاع بین‌المللی مرتبط با جنگ در ایران نمی‌تواند و نباید دلیل نوسانات قیمت سوخت در روسیه باشد.

هر کسی که در برابر این جنایت سکوت کند، در آن شریک است

اتحادیه جهانی علمای مقاومت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما حمایت مطلق و بی‌قید و شرط خود را از رهبری مشروع جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنیم.

در بیانیه اتحادیه جهانی علمای مقاومت آمده است: ما همچنین حمایت مطلق خود را از مردم ایران در این آزمایش بزرگ و در تمام تصمیمات دفاعی که می‌گیرند، اعلام می‌کنیم.

این اتحادیه تأکید کرد: همه میادین مقاومت به هم پیوسته‌اند و همه جناح‌های آن، علیرغم تفاوت‌های جغرافیایی، یک جبهه واحد و یکپارچه هستند. خطاب به علمای امت می گوییم زمان اتخاذ موضعی روشن و صریح فرا رسیده است. هر کسی که در برابر این جنایت سکوت کند، در آن شریک است.

اتحادیه جهانی علمای مقاومت با تأکید بر اینکه «ایران امروز بمباران می‌شود زیرا در کنار مردمی ایستاد که دیگران آنها را رها کردند»، اعلام کرد که ایستادن در کنار مردم وظیفه، الزام و مسئله وفاداری است.

رهبر انصارالله: ایران در حال دفاع از خود در مقابل تجاوز آمریکایی- صهیونیستی است

رهبر جنبش انصارالله یمن شب گذشته در سخنرانی به مناسبت شب های ماه مبارک رمضان ضمن اشاره به تحولات منطقه و تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران گفت: ایران در برابر حملات دشمنان از خودش دفاع می‌کند.

«سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» در ادامه سخنانش افزود: رژیم صهیونیستی هدفش را واضع می‌گوید که سیطره کامل منطقه را در دست داشته باشد. کل اهداف صهیونیست ها شیطانی است و سربازان شیطان هستند. جفری اپستین بخشی از حقیقت غرب است که مشخص شده است‌.

وی تصریح کرد: در عصر ما رهبران برخی کشورها در خدمت یهود و صهیون هستند. طاغوت‌های عصر ما آمریکا، اسرائیل، انگلیس به طور دائم بر مستضعفین جهان ظلم می‌کنند. کسانی که به آن‌ها یاری می‌دهند در حال خیانت و نفاق هستند. برخی کشورهای عربی واضح است که کنار آمریکا و اسرائیل می‌ایستند. پول، امکانات و رسانه‌های خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل می‌گذارند.

الحوثی تأکید کرد: برخی کشورهای عربی به صورت متعدد و بدون ترس از پشتیبانی صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند. عادی سازی روابط قرار بود کاری کند که همه چیز در خدمت صهیونیست‌ها باشد و این را به صورت واضح انجام می‌دادند. با این کار می‌خواستند موضع دینی و انسانی آزادگان امت اسلامی و قیامشان ضد طغیان آمریکا، اسرائیل و غرب را زیر سوال برند.

رهبر انصارالله اظهار داشت: پایگاه هایی که در کشورهای مختلف منطقه قرار دارد، برای آمریکاست که از طریق آن مردم ایران را شهید می‌کنند و دانش آموزان و مسئولین را کشته اند. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور خود پایگاه های آمریکایی را هدف قرار داده اند و کشور های عربی موضع‌شان این بوده که این پاسخ دادن، دشمنی با کشور آنهاست! دشمنان ظالم آمریکایی و اسرائیلی رهبر ایران را ترور کردند؛ مدرسه دخترانه را هدف قرار دادند، دشمنی آن‌ها با ایران واضح است.

بدرالدین همچنین گفت: غرب کافر در حال کشتن مردم ایران است و مردان و زنان را هدف قرار می‌دهد و کشورهای عربی به صورت سیاسی و نظامی از این اقدامات حمایت کردند. رژیم صهیونیستی و آمریکا مردم ایران را که مسلمان و جزئی از امت اسلامی هستند، هدف قرار می‌دهند. کشور های عربی نباید از آمریکا و رژیم صهیونیستی حمایت کند. معادلات آمریکا و رژیم صهیونیستی فرعونی است.

۲۹عملیات مقاومت اسلامی عراق علیه متجاوزان آمریکایی- صهیونی طی ۲۴ ساعت

مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که طی بیست و چهار ساعت گذشته، ۲۹ عملیات انجام دادند که در آن از ده‌ها پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه استفاده شد.

لاوروف: ایران هیچ پیامی برای پایان جنگ به آمریکا نفرستاده است

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: ایران هیچ پیامی برای پایان دادن به درگیری به ایالات متحده ارسال نکرده است و تلاش هایش اکنون بر دفاع از خود متمرکز شده است.

وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنانش افزود: روسیه مراتب همدردی خود را بابت هرگونه تلفات غیرنظامی در بحران خاورمیانه ابراز می‌کند.بحران کنونی خاورمیانه پیامدهای وسیعی برای کل جهان و اقتصاد در پی دارد.

لاوروف با بیان اینکه «در داخل خود آمریکا هم در مورد اهداف واقعی عملیات علیه ایران اختلاف نظر وجود دارد»، تصریح کرد: تردیدی نیست که یکی از اهداف عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ایجاد اختلاف بین کشورهای خاورمیانه بوده است.

این مقام ارشد روس خاطرنشان کرد: غرب تمام تلاش خود را برای جلوگیری از پیشرفت یک دستور کار مثبت در خاورمیانه انجام داده است و بر اساس اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» عمل می کند.

لاوروف در بخش دیگری از سخنانش گفت: روسیه همراه با شرکایش تلاش خواهد کرد تا به ایجاد فضایی کمک کند که انجام عملیات علیه ایران را غیرممکن سازد.

وی همچنین گفت: ناتو اکنون در حال کشیده شدن به جنگ علیه ایران است.

عقب نشینی نظامیان صهیونیست از الخیام در پی عملیات حزب الله

عملیات نیروهای حزب الله علیه رژیم صهیونیستی باعث عقب نشینی نظامیان صهیونیست از الخیام شده و پایگاه عین زیتیم را هدف قرار داد.

نیروهای مقاومت لبنان در چندین عملیات، نیروهای اشغالگر صهیونیست را مجبور به عقب‌نشینی از منطقه الخیام کرد و پایگاه عین زیتیم را هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی در لبنان عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر اسرائیلی از شهر الخیام و مجبور شدن آنها به عقب کشیدن باقی‌مانده تجهیزات و نظامیان خود به بلندی های الحمامص را پس از درگیری‌های قهرمانانه خود تأیید کرد.

حزب الله در بیانیه خود تأکید کرد که تلفاتی در صفوف نظامیان دشمن صهیونیستی ایجاد شده و درگیری‌ها تا زمان صدور بیانیه ادامه داشته است.

مقاومت همچنین اعلام کرد که پایگاه عین زیتیم (مقر فرماندهی دو تیپ) در شمال شهر اشغالی صفد را با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.

حزب الله همچنین گزارش داد که مجتمع صنایع نظامی شرکت رافائل در جنوب شهر اشغالی عکا را با انبوهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.

دیروز چهارشنبه نیز حزب الله از هدف قرار دادن نیروهای صهیونیستی در خله وادی العصافیر در شهر مرزی جنوبی الخیام با شلیک موشک خبر داد.

شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در قطر و اردن

در پی حملات موشکی ایران به پایگاه های آمریکا و مراکز استقرار نظامیان این کشور در منطقه صدای انفجارهای متعدد در قطر و اردن به گوش رسید.

همچنین در پی حملات موشکی ایران به مراکز استقرار نظامیان آمریکایی و پایگاه‌های این کشور در امان پایتخت اردن صدای آژیر خطر در امان و برخی دیگر از شهرهای اردن به گوش رسید.

حملات همزمان ایران و حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی

در پی انجام دور جدیدی از حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع صهیونیستی، آژیرهای خطر در تمامی سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد و لحظاتی بعد صدای انفجارهای شدید در سرزمین‌های اشغالی به گوش رسید.

منابع عبری زبان اعلام کردند که همزمان با حملات موشکی ایران علیه مواضع صهیونیستی، موج جدید حملات موشکی سنگین حزب الله لبنان علیه مواضع صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی نیز آغاز شده است.

یک افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی به روزنامه عبری زبان معاریو گفت که حزب الله لبنان انبوهی از پهپادها موشک‌های خود را به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است.

این منبع نظامی صهیونیستی افزود که حزب الله هنوز از تمام قدرت خود استفاده نکرده و ما باید خود را برای شرایط آینده آماده کنیم.

انتقاد کم سابقه واتیکان از جنگ افروزی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران

کاردینال پترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان، ضمن اظهاراتی بی سابقه در گفتگو با پورتال «واتیکان نیوز» با اشاره به اینکه «قانون قدرت جایگزین قدرت قانون شده است»، گفت که به رسمیت شناختن حق کشورها برای آغاز «جنگ پیشگیرانه» کل نظام بین‌الملل را در معرض خطر انفجار قرار خواهد داد.

پارولین با اشاره به اعلام جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود که این حملات به تضعیف حقوق بین‌الملل کمک کرده است که بسیار نگران‌کننده است.

موضع‌گیری وزیر خارجه واتیکان یک انتقاد کم سابقه و مستقیم از واکنش واتیکان به یک حمله نظامی است، زیرا مقامات واتیکان معمولاً از انتقاد علنی سیاست کشورها اجتناب می کنند.

حمله تند تاجر اماراتی به ترامپ: حق نداری به خاورمیانه حمله کنی

خلف الحبتور میلیاردر و تاجر اماراتی با اشاره به اعلام جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، انتقادات تندی را متوجه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا کرد و در پستی خطاب به او پرسید: چه کسی به شما اجازه داد منطقه ما را وارد جنگ با ایران کنید؟ بر چه اساسی این تصمیم خطرناک را گرفتید؟

الحبتور در پیام خود آورده است که منطقه بهای تصمیماتی را می‌پردازد که عواقب آنها سنجیده نشده است. وی افزود: آیا قبل از فشار دادن ماشه، خسارات جانبی را محاسبه کردید؟ آیا فکر کردید که اولین کسانی که از این جنگ آسیب می‌بینند، کشورهای منطقه هستند؟ وی همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا این تصمیم، تصمیمی صرفا آمریکایی بوده یا در نتیجه فشارهای نتانیاهو و کابینه اسرائیل اتخاذ شده است؟ چه کسی به شما اجازه داد منطقه ما را به میدان جنگ تبدیل کنید؟

این تاجر اماراتی در ادامه به انتقاد از ابتکار شورای صلح که ترامپ آن را راه‌اندازی کرده بود، پرداخت و گفت که هنوز جوهر آن وعده‌ها خشک نشده بود که همه خود را در برابر یک خطر نظامی قریب‌الوقوع دیدند.

الحبتور به تناقض بین وعده‌های انتخاباتی ترامپ و واقعیت کنونی او اشاره کرد و گفت که رئیس‌جمهور آمریکا در هفت کشور از جمله سومالی، یمن، ایران و ونزوئلا درگیر نظامی شده است و در سال اول ریاست‌جمهوری خود بیش از ۶۵۸ حمله هوایی انجام داده است که این تعداد از کل حملات دوره بایدن بیشتر است.

سقوط جنگنده اف ۱۵ آمریکا در غرب ایران

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک جنگنده اف ۱۵ آمریکا در غرب ایران هدف اصابت سامانه‌های یکپارچه پدافندی کشور قرار گرفته و سقوط کرده است.

این رسانه صهیونیستی در خصوص سرنوشت خلبان این جنگنده و احتمال به اسارت گرفته شدن وی، سکوت کرده است.

پیش از این نیز ۳ فروند جنگنده اف ۱۵ آمریکا در آسمان کویت ساقط شده‌اند. قرارگاه فرماندهی خاتم الانبیاء اعلام کرده است که این جنگنده ها را در نزدیکی مرزهای جمهوری اسلامی ایران رهگیری و شکار کرده است، اما فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه مدعی شده است که این جنگنده‌ها در نتیجه آتش خودی سقوط کرده‌اند.

هزینه بالای جنگ علیه ایران برای آمریکا/ کاهش ذخیره سلاح های نقطه‌زن پنتاگون

یک مقام کنگره آمریکا در مصاحبه با مجله آتلانتیک اعلام کرد که پنتاگون هزینه جنگ با ایران را روزانه یک میلیارد دلار تخمین زده است، رقمی که می‌تواند اقتصاد آمریکا را با چالش جدی مواجه کند.

این خبر در حالی است که روزنامه واشنگتن پست هم در گزارشی اذعان کرد که ذخایر سلاح های نقطه‌زن پنتاگون به سرعت رو به کاهش است.

در گزارش واشنگتن پست آمده است که آمریکا در حمله به ایران، هزاران موشک بسیار گران‌قیمت دفاع هوایی و سایر مهمات پیشرفته را مصرف کرده است.

این روزنامه آمریکایی ابراز نگرانی کرد که پنتاگون پس از کمتر از یک هفته آغاز حمله به ایران، به سرعت در حال کاهش ذخایر سلاح‌های نقطه زن خود است.

مشاور سابق پنتاگون: ایران در جنگ علیه آمریکا پیروز می شود

داگلاس مک‌ گریگور مشاور سابق پنتاگون در تحلیل خود نسبت به روند جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران گفت: ما در آغاز چیزی هستیم که می‌توان آن را یک جنگ منطقه‌ای طولانی‌مدت دانست. این وضعیت اضطراری، بر هند، شمال شرق آسیا، ترکیه و اروپا تأثیر می‌گذارد. در واقع، تمام جهان اکنون بر این جنگ متمرکز شده است. دلار در حال از دست دادن شتاب و قدرت خود است و از نظر اقتصادی، این یک فاجعه است.

وی با اشاره به اینکه این جنگ از نظر مالی، برای آمریکا یک «مصیبت» است، ابراز داشت که افشای ابعاد این فاجعه زمان بیشتری خواهد برد؛ ولی با گذشت زمان، اوضاع برای آمریکا بدتر خواهد شد.

وی همچنین ابراز اطمینان کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه آمریکایی ها اقدام خواهند کرد و این امر آمریکایی‌ها را مجبور به ترک منطقه خواهد کرد.

مک گریگور افزود: هرچه جنگ طولانی‌تر شود، آمریکا و اسرائیل ضعیف‌تر و ایران قوی‌تر به نظر می‌رسد. من فکر می‌کنم ایران از این جنگ جان سالم به در خواهد برد. بنابراین ما در یک وضعیت واقعاً دشوار قرار داریم. من معتقدم در نهایت ما از منطقه بیرون رانده خواهیم شد.

وی با اشاره به تحولات موجود در عراق گفت: شیعیان در حال قیام هستند و دولت عراق می‌خواهد آمریکا از کشور خارج شود. من فکر می‌کنم ما مجبور به رفتن خواهیم شد. من تصور نمی کنم هیچ کشوری در خلیج فارس ما را در نزدیکی بنادر یا فرودگاه‌های خود بخواهد. من معتقدم این روال در حال تبدیل شدن به یک فاجعه قریب‌الوقوع برای آمریکا است.

وقوع حادثه سخت و استثنایی برای نظامیان آمریکایی در جنگ علیه ایران

رسانه‌های رژیم صهیونی از بروز یک حادثه سخت و استثنایی علیه نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران خبر دادند که باعث زخمی شدن چندین نظامی این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم عبری زبان «حدشوت لوتستزورا» اعلام کرد که نیروهای ایرانی در حملات اخیر خود موفق شده‌اند چندین تن از نظامیان آمریکایی را به دقت مورد اصابت قرار دهند.

بر اساس این گزارش چندین نظامی آمریکایی در این حملات زخمی شده‌اند.

هنوز از جزئیات دقیق این حملات که منبع عبری زبان آن را یک «حادثه استثنایی» توصیف کرده است، گزارشی منتشر نشده است.

حمله به پایگاه آمریکایی ویکتوریا در بغداد پایتخت عراق

پایگاه آمریکایی ویکتوریا در بغداد بار دیگر هدف حملات نیروهای مقاومت قرار گرفت.

در همین رابطه وبگاه آمریکایی آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با مسعود بارزانی و بافل طالبانی خواستار حمایت آنها از هرگونه حمله زمینی علیه ایران شد که آنها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.

پایگاه آمریکایی ویکتوریا در عراق بار دیگر هدف حمله قرار گرفت

الجزیره اعلام کرد که پایگاه آمریکایی ویکتوریا در بغداد بار دیگر هدف حملات نیروهای مقاومت قرار گرفت.

در همین رابطه وبگاه آمریکایی آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با مسعود بارزانی و بافل طالبانی خواستار حمایت آنها از هرگونه حمله زمینی علیه ایران شد که آنها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.

رسانه صهیونیست: بروز «حادثه سخت و استثنائی» برای نظامیان آمریکایی

پلتفرم عبری زبان «حدشوت لوتستزورا» اعلام کرد که نیروهای ایرانی در حملات اخیر خود موفق شده‌اند چندین تن از نظامیان آمریکایی را به دقت مورد اصابت قرار دهند.

بر اساس این گزارش چندین نظامی آمریکایی در این حملات زخمی شده‌اند.

هنوز از جزئیات دقیق این حملات که منبع عبری زبان آن را یک «حادثه استثنایی» توصیف کرده است، گزارشی منتشر نشده است.

شلیک موج سوم موشک های ایران به مرکز اسرائیل

سومین موج از شلیک موشک‌های ایران به سمت مناطق مرکزی اسرائیل انجام شده است.

همزمان، جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد: پس از رصد عملیات شلیک موشک، آژیرهای هشدار در شهر «کریات شمونه» در شمال اسرائیل به صدا درآمده است.

از سوی دیگر، روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد: فرماندهی منطقه شمالی از ساکنان شهرک‌های مرزی نزدیک به لبنان و شمال جولان [اشغالی سوریه] خواسته برای حفظ ایمنی، به مناطق و پناهگاه‌های مستحکم منتقل شوند.

هشدار مقاومت اسلامی عراق به حامیان منطقه‌ای و بین المللی ائتلاف آمریکا- رژیم صهیونیستی

مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی طرف‌های مشارکت‌کننده در تجاوزات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه منطقه، از نظر آن‌ها اهدافی مشروع برای حمله محسوب می‌شوند.

در این بیانیه تأکید شده است که ائتلاف صهیونیستی-آمریکایی در تلاش برای بسیج کردن هم‌پیمانان خود علیه ملت‌های آزاده منطقه و جمهوری اسلامی است و برای کشاندن برخی کشورهای اروپایی به این نبرد ناعادلانه، به نوعی دست به تکدی‌گری سیاسی زده است.

مقاومت عراق در ادامه هشدارهای خود تصریح کرد که هر کشوری که در این رویارویی دخالت کند، در زمره دشمنان مردم و مقدسات قلمداد خواهد شد.

بر همین اساس، این گروه خاطرنشان کرد که نیروها و منافع کشورهای مداخله‌گر در خاک عراق و در سطح منطقه، به عنوان مجازات حضورشان در این تجاوز، هدف قرار خواهند گرفت.

سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در شمال بغداد توسط مقاومت اسلامی عراق

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه ای اعلام کرد که یک پهپاد آمریکایی در استان صلاح الدین در شمال بغداد سرنگون کرده است.

این گروه مقاومت به جزییات، چگونگی سرنگونی این پهپاد و نوع این پهپاد هیچ اشاره ای نکرده است.

انفجار در پایگاه نظامیان آمریکایی در دوحه قطر

خبرگزاری رویترز گزارش داد که چندین انفجار، پایگاه نظامیان آمریکایی در دوحه قطر را لرزانده است.

این خبرگزاری به جزییات بیشتر و این که این حمله چگونه صورت گرفته، اشاره ای نکرده است