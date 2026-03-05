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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

ترکیه: فعالیت کردهای جدایی طلب ناقض امنیت ایران و منطقه است 

ترکیه: فعالیت کردهای جدایی طلب ناقض امنیت ایران و منطقه است 

وزارت دفاع ترکیه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که فعالیت کردهای جدایی طلب، ناقض امنیت ایران و ثبات منطقه است و آنکارا این فعالیت‌ها را از نزدیک دنبال می کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور تحرکات جریان‌های جدایی طلب کُرد ایران را از نزدیک دنبال می‌کند.

وزارت دفاع ترکیه تاکید کرد که فعالیت‌های گروه‌های جدایی طلب کُرد، امنیت ایران و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

دولت آمریکا طی روزهای اخیر در اقدامی خصمانه تلاش کرد همراهی کشورهای منطقه از جمله موافقت عراق و ترکیه را برای مسلح کردن و راه‌اندازی جریان‌های شورشی و جدایی طلب کرد برای حمله زمینی به مرزهای ایران را به دست بیاورد که در این زمینه با شکست مواجه شد.

اقلیم کردستان عراق نیز مخالفت جدی خود را با تجهیز جریان‌های شورشی کُرد و اعزام آنها به مرزهای ایران اعلام کرد.

کد مطلب 6765911

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