مرزهای ایلام در امنیت کامل قرار دارند؛مراقب عملیات روانی دشمن باشید 

به گزارش خبرنگار مهر، برخی رسانه های معاند ادعاهایی در مورد مرزهای کشور مطرح کرده اند.

یک منبع آگاه امنیتی لحظاتی قبل ضمن تکذیب این خبر گفت: بعد از اینکه آمریکا و اسرائیل در میدان نتوانسته اند به اهداف خودشان دست یابند، اکنون در صدد هستند تا با عملیات روانی روحیه مقاومتی مردم ما را متزلزل کنند.

وی گفت: به مردم عزیز استان ایلام، اطمینان می دهیم امنیت کامل در طول مرز استان ایلام با کشور عراق حکم فرماست و نیروهای نظامی و امنیتی به صورت کامل از کیان و مرزهای ایران عزیز دفاع می کنند.

این مقام امنیتی تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان نگران نباشند و اخبار را از رسانه های معتبر دنبال کنند.