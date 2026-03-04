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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۵۵

معاون استاندار بوشهر: پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی فعال هستند

معاون استاندار بوشهر: پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی فعال هستند

بوشهر- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به تلاش برای تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی گفت: همه طرح‌های اولویت‌دار عمرانی استان بوشهر فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجائی چهارشنبه‌شب در حاشیه بازدید از بزرگراه دالکی به کنارتخته با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و آرزوی موفقیت برای رزمندگان ایران اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: در راستای تداوم فعالیت‌های جاری در حوزه عمرانی، ۲ نکته مهم را در دستور کار قرار داده‌ایم که شامل استمرار خدمات‌رسانی به مردم و تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت گاز، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، راهداری و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان بوشهر به طور کامل فعال هستند و در جای جای استان، به خدمات‌رسانی مشغول هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: هیچگونه خللی در خدمات‌رسانی به مردم نباید صورت گیرد و برای تحقق این مهم، شبانه‌روزی پای کار هستیم.

تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی

رجایی تصریح کرد: طرح‌های بزرگ و اولویت‌دار استان از جمله پروژه احداث بزرگراه دالکی به کنارتخته فعال هستند که در بازدید امروز، ضمن خداقوت به دست‌اندرکاران پروژه، مشکلات و دغدغه‌های پروژه را بررسی کردیم.

وی با بیان اینکه، تمام جبهه‌های کارگاه در قطعه‌های الف و ب فعال است، گفت: در بخش ابنیه‌های فنی، خاک‌برداری، احداث پل و تونل‌ها، شاهد فعالیت خوبی هستیم و امیدواریم با استمرار این فعالیت‌ها در تمامی ارکان پروژه، شاهد تکمیل این طرح در موعد مقرر باشیم.

معاون عمرانی استاندار بوشهر یادآور شد: طرح‌های بزرگراهی، راهداری و سدسازی و پروژه‌های آموزشی در استان بوشهر، فعال هستند و اراده استان بر این است که هیچگونه اختلالی در روند فعالیت‌های عمرانی رخ ندهد تا شاهد تکمیل پروژه‌ها باشیم.

کد مطلب 6765504

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