استاندار بوشهر: قطعه دوم بزرگراه دالکی به کنارتخته در مسیر تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه در بازدید از قطعه دوم بزرگراه دالکی به کنارتخته در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پروژه بزرگراه دالکی به کنارتخته به طول ۱۴ کیلومتر از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرای استان بوشهر و شهرستان دشتستان است که با شتاب نسبتا مناسبی در حال اجراست.

وی افزود:طول تونل های این پروژه، ۸۰۰ متر است که با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، امیدوارم با همه تبعات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر با اندک زمانی تاخیر از موعد مقرر، به بهره‌برداری برسد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: با وجود محدودیت‌های مالی که ناشی از جنگ تحمیلی اخیر بوده، با نظارت دقیق حوزه معاونت عمرانی استانداری، راه و شهرسازی و فرمانداری دشتستان، شاهد پیشرفت فیزیکی نسبتا قابل قبول پروژه هستیم.

زارع یادآور شد: امیدواریم عملیات اجرایی تونل بزرگ این پروژه تا پایان خردادماه، تکمیل و عملیات لاینینگ آغاز شود.

وی با بیان اینکه پل خاص و بزرگ حدود ۲۰۰ متری این مسیر نیز در آستانه تکمیل شدن است گفت: به سبب اهمیت و نقشی که این پروژه در بهبود و ارتقای سطح ایمنی و سلامت شهروندان و تردد مسافران استان بوشهر و هم وطنان دارد، امیدوارم تا اواسط فصل پاییز، این پروژه مهم و اساسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

در این بازدید که با همراهی معاون عمرانی استاندار و فرماندار دشتستان صورت گرفت آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه بررسی شد.