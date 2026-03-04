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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۳۰

اجتماع حماسی حسینیه ایران در اراک

اجتماع حماسی حسینیه ایران در اراک

اراک- اجتماع حماسی حسینیه ایران در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب در اراک برگزار شد.

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کد مطلب 6765507

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