https://mehrnews.com/x3bwNB ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۳۰ کد مطلب 6765507 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۳۰ اجتماع حماسی حسینیه ایران در اراک اراک- اجتماع حماسی حسینیه ایران در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب در اراک برگزار شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6765507 کپی شد مطالب مرتبط شب چهارم اجتماع حماسی مردم محلات در سوگ رهبر شهید امت عزاداری عاشورایی مردم خوی در سوگ رهبر شهید جمعیت خروشان اراک در سوگ و خون خواهی رهبر شهید شور حماسی مردم اراک در لحظه اعلام رهبری آیت الله خامنه ای خروش مردم شهرستان مرزی خواف در پی شهادت سیدالشهدای انقلاب اسلامی برچسبها اراک رهبر شهید اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی
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