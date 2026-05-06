نیمار به حواشی پایان داد/ آشتی ستاره برزیلی با پسر بازیکن سابق رئال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «skysport»، در باشگاه سانتوس برزیل نیمار و روبینیو جونیور پس از درگیری‌ای که در تمرینات رخ داده بود، با یکدیگر آشتی کردند و اختلافات میان آن‌ها برطرف شد.

این اتفاق پس از دیدار برابر دپورتیوو رکولتا در رقابت‌های کوپا سودامریکانا رخ داد؛ جایی که نیمار پس از پایان مسابقه و در جریان تساوی یک بر یک، به‌صورت علنی از روبینیو جونیور بازیکن ۱۸ ساله و فرزند روبینیو (ستاره سابق میلان و رئال مادرید)، عذرخواهی کرد. در جریان آن بازی، این دو بازیکن پس از گل سانتوس یکدیگر را در آغوش گرفتند که نشانه‌ای از پایان تنش‌ها بود.

نیمار در گفتگو با ESPN درباره این درگیری گفت: این مسائل بخشی از فوتبال است و باید در داخل تیم حل می‌شد. در تمرین یک سوءتفاهم پیش آمد و من واکنش بیش از حدی نشان دادم، اما بلافاصله عذرخواهی کردم و در رختکن صحبت کردیم و به تفاهم رسیدیم.

او همچنین تأکید کرد: من برای او احترام زیادی قائلم و این موضوع نباید از باشگاه خارج می‌شد و به رسانه‌ها می‌رسید.

در مقابل، روبینیو جونیور نیز در گفتگو با خبرنگاران تأیید کرد که از سوی نیمار سیلی خورده، اما این موضوع را پایان‌یافته دانست و گفت: او اشتباهش را پذیرفت و من هم رفتم با او صحبت کردم. همه چیز حل شد.

این بازیکن جوان همچنین توضیح داد که شکایت اولیه‌اش بیشتر از روی عصبانیت بوده و تصمیمی احساسی بوده است. او اعلام کرد که قصد دارد شکایت غیررسمی خود از باشگاه را پس بگیرد.

ماجرای این درگیری به تمرین سانتوس در مرکز ورزشی «رئی پله» برمی‌گردد؛ جایی که طبق گزارش رسانه‌های برزیلی، پس از یک حرکت تکنیکی روبینیو جونیور، نیمار واکنش تندی نشان داد و همین موضوع باعث درگیری فیزیکی و لفظی بین بازیکنان شد.

با عذرخواهی رسمی نیمار و اعلام رضایت روبینیو جونیور، به نظر می‌رسد این پرونده در باشگاه سانتوس به طور کامل بسته شده است.