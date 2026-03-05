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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

با دستور وزیر ورزش و جوانان؛

کمیته بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید در ورزش تشکیل شد

کمیته بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید در ورزش تشکیل شد

وزیر ورزش وجوانان در دیدار با مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی از تشکیل کمیته بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید در ورزش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان کمیته‌های فرهنگی فدراسیون‌های ورزشی با توجه به حمله آمریکایی-صهیونی علیه ایران و شرایط جنگی ایجاد شده در منطقه، نشست مشترکی را با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار کردند.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین حسنخانی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی نیز برگزار شد، اعضای حاضر نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی برنامه‌های این حوزه مطرح کردند.

در پایان نشست وزیر ورزش و جوانان از مسئولان کمیته های فرهنگی فدراسیون های ورزشی که همواره مسئولیت خطیری در باب مسائل اخلاقی و فرهنگی دارند، خواست که در این مقطع به گونه‌ای حرکت کنند تا موجب تقویت فضای عمومی جامعه شود.

وی در این باره گفت: ما پیچ‌های تاریخی زیادی داشتیم و به لطف الهی از این مرحله حساس هم با پیروزی عبور خواهیم کرد. وظیفه ما این است پشتیبان نیروهای مسلح باشیم و امید به پیروزی و زندگی را در فضای عمومی جامعه تقویت کنیم. کسی مثل ترامپ جغرافیا، مردم، دین و ظرفیت‌های ما را نمی‌شناسد. امثال ترامپ قلدر هستند و از بالا دیگران را می‌شناسند.

دنیامالی از تشکیل کمیته بدرقه پیکر مطهر امام خامنه‌ای در حوزه ورزش خبر داد و گفت: اگر ایران اسلامی امروز در دنیا به خودکفایی، صنعت، تولید و علم رسیده است به این سید بزرگوار مدیونیم.آقا شهید نشده که ما برای ایشان گریه کنیم ما باید از استحکام ایشان بگوییم و اخلاقا نسبت به ایشان تعهد داریم. بنابراین نیاز به حضور در صحنه داریم و باید مراسم عزاداری ایشان را به یک حماسه باشکوه تبدیل کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: تحلیل‌های اندیشمندان بزرگ دنیا را بخوانید. ایران ما نود میلیون نیست و یک تمدن بزرگ است که خودش را به منصه ظهور گذاشته است. ما هشت سال تمام در جنگ دفاع مقدس با اقتدار جنگیدیم و در کنار آن زندگی هم کردیم.در حال حاضر هم زندگی جریان دارد و باید همه امور چه در عرصه ورزش و چه سایر حوزه‌ها دنبال شود. اصلی‌ترین وظیفه ما این است که برای نیروهای مسلح قوت قلب باشیم چرا که پیروزی از آن ماست.

کد مطلب 6765695

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