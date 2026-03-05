کمیته بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید در ورزش تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان کمیته‌های فرهنگی فدراسیون‌های ورزشی با توجه به حمله آمریکایی-صهیونی علیه ایران و شرایط جنگی ایجاد شده در منطقه، نشست مشترکی را با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار کردند.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین حسنخانی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی نیز برگزار شد، اعضای حاضر نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی برنامه‌های این حوزه مطرح کردند.

در پایان نشست وزیر ورزش و جوانان از مسئولان کمیته های فرهنگی فدراسیون های ورزشی که همواره مسئولیت خطیری در باب مسائل اخلاقی و فرهنگی دارند، خواست که در این مقطع به گونه‌ای حرکت کنند تا موجب تقویت فضای عمومی جامعه شود.

وی در این باره گفت: ما پیچ‌های تاریخی زیادی داشتیم و به لطف الهی از این مرحله حساس هم با پیروزی عبور خواهیم کرد. وظیفه ما این است پشتیبان نیروهای مسلح باشیم و امید به پیروزی و زندگی را در فضای عمومی جامعه تقویت کنیم. کسی مثل ترامپ جغرافیا، مردم، دین و ظرفیت‌های ما را نمی‌شناسد. امثال ترامپ قلدر هستند و از بالا دیگران را می‌شناسند.

دنیامالی از تشکیل کمیته بدرقه پیکر مطهر امام خامنه‌ای در حوزه ورزش خبر داد و گفت: اگر ایران اسلامی امروز در دنیا به خودکفایی، صنعت، تولید و علم رسیده است به این سید بزرگوار مدیونیم.آقا شهید نشده که ما برای ایشان گریه کنیم ما باید از استحکام ایشان بگوییم و اخلاقا نسبت به ایشان تعهد داریم. بنابراین نیاز به حضور در صحنه داریم و باید مراسم عزاداری ایشان را به یک حماسه باشکوه تبدیل کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: تحلیل‌های اندیشمندان بزرگ دنیا را بخوانید. ایران ما نود میلیون نیست و یک تمدن بزرگ است که خودش را به منصه ظهور گذاشته است. ما هشت سال تمام در جنگ دفاع مقدس با اقتدار جنگیدیم و در کنار آن زندگی هم کردیم.در حال حاضر هم زندگی جریان دارد و باید همه امور چه در عرصه ورزش و چه سایر حوزه‌ها دنبال شود. اصلی‌ترین وظیفه ما این است که برای نیروهای مسلح قوت قلب باشیم چرا که پیروزی از آن ماست.