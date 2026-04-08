بنی تمیم: نیروهای مسلح باعث آبرومندی بیشتر کشور در دنیا شدند

حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی ایران در جنگ رمضان، بیان کرد: به عنوان یک ایرانی به خود افتخار می کنم؛ اول به دلیل اینکه تنها کشوری هستیم که مقابل ظلم و استبداد علم بلند کرده و ایستاده ایم، زیر بار ظلم و ستم نرفته و از مظلوم دفاع کرده ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: همچنین نیروهای مسلح باعث آبرومندی بیشتر کشور در دنیا شده اند، آن ها نشان دادند ایرانی ها با هوش و ذکاوت خود چگونه از میهن دفاع می کنند و این پیروزی نصیب ما شد که قدردان آن ها هستیم.

وی تاکید کرد: دشمن نه تنها نتوانست به اهداف خود برسد بلکه با اقتدار نیروهای مسلح، صبوری مردم و خون های پاکی که ریخته شد، اتحاد و همدلی در بین مردم بیشتر شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: در جنگ رمضان، اقتدار و توان مردم و مسئولین کشور ایران به دنیا ثابت شد.