ممنوعیت اعزام برون مرزی ورزشکاران تیم های ملی حتی به صورت زمینی

به گزارش خبرنگار مهر، ایران در شرایطی از شنبه گذشته وارد جنگ تحمیلیِ آمریکایی - صهیونی شده است که حضور در میادین بین المللی در برنامه فدراسیون ها و رشته های مختلف قرار داشت.

این در حالی است که بسته شدن حریم هوایی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، باعث لغو پروازها و اعزام های موردنظر شد. با این حال برخی فدراسیون ها از حمله شمشیربازی، اعزام زمینی را در برنامه خود قرار دادند تا بتوانند بدون وقت کُشی، برنامه های آماده سازی خود را دنبال کنند.

وزارت ورزش اما با اعزام ورزشکاران و تیم ها تا اطلاع ثانوی و حتی به صورت زمینی مخالفت کرده است.

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این شرایط که کشورمان در جنگ ناجوانمردانه و تبادل آتش به سر می بود، صحت و سلامت ورزشکاران بیش از هر مسئله ای برای مان اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: در جریان اقدامات فدراسیون ها و تلاش ها و برنامه ریزی های آنها برای مهیا شدن حضور ورزشکاران و تیم ها در مسابقات یا کمپ های بین المللی هستیم اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی، هیچ اعزامی و از هیچ طریقی به مصلحت نیست.

معاون وزیر ورزش گفت که در تلاش برای بازگشت سلامت ورزشکاران مان که خارج از کشور به سر می برند، هستیم. اعضای تیم ملی بسکتبال از لبنان به ایران آمدند و پیگیر وضعیت تیم های شمشیربازی و پدل در عمان و ارمنستان هم هستیم تا زودتر به کشور بازگردند اما تا اطلاع ثانوی اعزامی نخواهیم داشت.