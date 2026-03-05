امام جمعه پارسیان:انتخاب رهبری توسط خبرگان نمونه ای از مردم سالاری است

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، این ضایعه بزرگ را به محضر امام زمان (عج)، مردم شریف ایران و تمامی آزادیخواهان جهان تسلیت گفت و با استناد به آیه ۴۰ سوره مبارکه حج، امدادهای الهی را برای یاری‌کنندگان دین خدا قطعی دانست و تصریح کرد: ملت ایران ۴۷ سال است که در راه یاری دین خدا گام برداشته و امروز با ریخته شدن خون پاک رهبر عزیزمان در کنار دیگر شهدا، باید منتظر به ثمر نشستن این مجاهدت‌ها و نصرت نهایی الهی باشیم.

لزوم حضور منسجم و پرهیز از تفرقه

امام جمعه پارسیان با تاکید بر لزوم حضور منسجم و یکپارچه مردم در صحنه‌های انقلاب، وحدت و همدلی را وظیفه امروز ملت دانست و خاطرنشان کرد: با امید کامل به پیروزی نهایی، مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام ملی هستیم و باید با همه اختلاف‌نظرها و گرایش‌ها، یکپارچه در صحنه حاضر باشیم و با دعا و تضرع، راه شهدا را ادامه دهیم.

اعتماد به خبرگان رهبری تجلی مردم‌سالاری دینی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند انتخاب رهبری در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی با نهایت مردم‌سالاری دینی، انتخاب رهبر را با واسطه خبرگان منتخب مردم به عهده ملت گذاشته است. خبرگان رهبری که توسط مردم انتخاب شده‌اند، انسان‌هایی عالم، مجتهد، خداترس و آگاه به مقتضیات زمان هستند.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا با ابراز اعتماد کامل به آرای خبرگان رهبری، تاکید کرد: پس از انتخاب رهبر توسط این مجلس خبرگان، وظیفه شرعی و ملی همه ما، اطاعت و تبعیت ۱۰۰ درصدی از ولی فقیه منتخب است و طرح هرگونه شبهه یا سوال در این زمینه به مصلحت نظام و انقلاب نیست.

نگاه پدرانه امام زمان (عج) به ملت ایران

امام جمعه پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اعتقاد راسخ به نایب‌الامام بودن ولی فقیه، اظهار داشت: ما معتقدیم ولی فقیه نائب امام زمان (عج) است و حتماً آن حضرت هم به فکر خبرگان رهبری و هم به قلوب ملت شریف ایران و پیروان ولی فقیه در عالم، نگاه پدرانه و لطف ویژه‌ای خواهند داشت و آنان را به سمت بهترین گزینه هدایت خواهند نمود.

انتخاب رهبری مقتدر و ادامه راه نورانی امامین انقلاب

وی با اشاره به آموزه‌های امامین انقلاب اسلامی تصریح کرد: بر اساس آنچه از خبرگان رهبری اطلاع داریم و آنچه از بیانات امام راحل و رهبر شهیدمان شنیده‌ایم، فردی مقتدر، زمان‌شناس، دشمن‌شناس، با شجاعت علوی و ساده زیست و مردمی انتخاب خواهد شد که بتواند راه نورانی دو امام پیشین را با قوت ادامه دهد.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا در پایان با تأکید بر استمرار راه شهدا تا ظهور حضرت حجت (عج)، خاطرنشان کرد: این مسیر روشن تا رسیدن به دست صاحب اصلی‌اش ادامه خواهد یافت و پرچم زیبای جمهوری اسلامی به دست مبارک امام زمان (عج) خواهد رسید. امام جمعه پارسیان برای ملت شریف ایران، آرامش، صبر و فتح نهایی را از درگاه ایزد منان مسئلت کرد.