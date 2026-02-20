امام جمعه پارسیان: سقوط ارزش پول ملی زیبنده نظام اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پارسیان با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان اظهار کرد: سحرهای رمضان فرصتی بی‌بدیل برای استغفار و خودسازی است و هر لحظه آن ارزشی فراتر از گنج‌های مادی دارد.

وی با استناد به حکمت ۲۵۲ نهج‌البلاغه افزود: امیرالمؤمنین(ع) فلسفه روزه را سنجش اخلاص بندگان دانسته‌اند و امیدواریم همه ما از روزه‌داران حقیقی و مخلص باشیم.

تسلیت چهلم شهدای مدافع امنیت

امام جمعه پارسیان در ادامه با تسلیت فرارسیدن چهلمین روز شهادت جمعی از مدافعان امنیت، بسیجیان، نیروهای فراجا و سپاه و مردم بی‌گناه در حوادث اخیر، گفت: رهبر معظم انقلاب این شهدا را از برترین شهدا دانستند و ملت ایران داغدار این جنایت‌هاست.

اسماعیل‌نیا با بیان اینکه دشمنان به اهداف نهایی خود نرسیدند، افزود: این حوادث که با طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، هرچند خساراتی بر جای گذاشت اما موجب انسجام بیشتر ملت ایران خواهد شد.

مسجد، سنگر جوانان است

وی با قدردانی از برگزارکنندگان لیگ فوتسال نوجوانان مساجد و اردوهای تربیتی، تصریح کرد: مسجد سنگر است و اگر جوانان و نوجوانان با مسجد پیوند بخورند، از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در امان می‌مانند.

امام جمعه پارسیان از هیئت‌امنای مساجد و ائمه جماعات خواست در ماه رمضان برنامه‌های جذاب و هدفمند برای جذب نسل جوان طراحی کنند تا مسجد به کانون پیوند نوجوانان با خانه خدا تبدیل شود.

پاسخ قاطع به تهدیدات آمریکا

اسماعیل‌نیا با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در واکنش به تهدیدات مقامات آمریکایی، اظهار کرد: رهبر انقلاب با صراحت اعلام کردند که آمریکا طی ۴۷ سال گذشته نتوانسته جمهوری اسلامی را شکست دهد و پس از این نیز نخواهد توانست.

وی همچنین به رزمایش اخیر نیروهای مسلح و بستن چندساعته تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: همین اقدام نشان داد که جمهوری اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد و هرگونه تهدیدی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

مذاکره بر اساس مصلحت ملت است

امام جمعه پارسیان با بیان اینکه تعیین نتیجه مذاکرات از پیش اقدامی نادرست است، افزود: مردم بدون دغدغه به زندگی خود ادامه دهند و دستگاه دیپلماسی بر اساس مصالح ملت حرکت خواهد کرد.

مطالبه جدی برای حل مشکلات معیشتی

اسماعیل‌نیا با تأکید بر اینکه «خطر اصلی در داخل کشور است»، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات، گرانی، بی‌ثباتی بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی است که رهبر انقلاب نیز نسبت به آن گلایه‌مند بودند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش مکرر قیمت کالاها و خودروهای دولتی قابل قبول نیست و مسئولان اقتصادی باید با اقدامات عملی و نه صرفاً با شعار، بازار را مدیریت کنند.

امام جمعه پارسیان از دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی خواست با عوامل ایجاد تلاطم در بازار ارز و طلا برخورد جدی کنند و اجازه ندهند معیشت مردم بیش از این آسیب ببیند.

هشدار درباره فساد و پارتی‌بازی

اسماعیل‌نیا دومین خطر جدی را فساد اداری، تبعیض و پارتی‌بازی در برخی دستگاه‌ها دانست و تصریح کرد: مردم انتظار دارند با مسئولان خاطی، رشوه‌گیران و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال برخورد قاطع صورت گیرد.

وی تأکید کرد: دشمنان خارجی توان ضربه زدن به ملت ایران را ندارند اما فساد داخلی همچون موریانه می‌تواند به سرمایه اجتماعی آسیب بزند، از این‌رو اصلاح ساختارها و مبارزه عملی با فساد ضرورتی انکارناپذیر است.

امام جمعه پارسیان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی مردم و عزم جدی مسئولان، مشکلات معیشتی و آسیب‌های اداری برطرف و کشور بیش از پیش در مسیر پیشرفت و عدالت حرکت کند.