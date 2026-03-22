به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی روز یکشنبه در نشستی با معاونان و مشاوران خود با تاکید بر تداوم خدمت‌رسانی به مردم با بیان اینکه با دشمنی طرف هستیم که هیچ خط قرمزی را رعایت نمی کند، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسئولیتی خود با طراحی و پیش‌بینی سناریوهای عملیاتی برای هر شرایطی آماده هستند تا خللی در خدمت‌رسانی به مردم به وجود نیاید.

استاندار زنجان تصریح کرد: حوزه‌هایی که دارای اهمیت بالایی هستند و با معیشت و زندگی مردم سر و کار دارند در اولویت برنامه‌ریزی و آمادگی قرار دارند.

وی با قدردانی از مجموعه مدیریتی استان گفت : در جنگ ۱۲ روزه قرارگاه های تامین امنیت زنجیره غذایی و صیانت از زیرساخت ها با کارگروه های مختلف تشکیل شده بود که با ادامه کار در جنگ رمضان چه در حوزه تامین امنیت غذایی و چه در حوزه زیرساخت ها تدابیر لازم را اتخاذ کرده و اقدامات لازم را به سرانجام رسانده اند.