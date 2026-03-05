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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

صنعتی: ۳ شهروند بوکان در حمله هوایی شهید و ۲۰ نفر مجروح شدند

صنعتی: ۳ شهروند بوکان در حمله هوایی شهید و ۲۰ نفر مجروح شدند

ارومیه- فرماندار بوکان گفت: در پی حمله هوایی اسراییل و آمریکا به ساختمان فرمانداری این شهرستان سه نفر از مردم غیرنظامی شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار صنعتی در این زمینه اظهار کرد: شامگاه روز چهارشنبه ساختمان فرمانداری این شهرستان مورد اصابت مستقیم موشک‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ساختمان فرمانداری در داخل یکی از معابر اصلی شهر قرار دارد، بیان کرد: در این حادثه سه نفر از رهگذران عادی شهید، و ۲۰ نفر دیگر هم مصدوم شدند.

فرماندار بوکان اظهار کرد: با توجه به تهدیدهای موجود، ساختمان فرمانداری قبل از حادثه تخلیه شده بود.

صنعتی از شهروندان درخواست کرد که به شایعات و اطلاعات غیرواقعی توجه نکرده و اخبار موثق را از منابع موثق پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: خودداری از تجمع مردم در محل اصابت پرتابه‌های دشمنان، علاوه بر صیانت از جان آنان، امدادرسانی را نیز تسهیل می‌کند.

کد مطلب 6765763

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