به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با چهار تماشاخانه سیار خود در مراسم سوگواری مردمی رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت می‌کند.

تماشاخانه‌های سیار کانون به‌ ترتیب در چهارراه کوکا کولا، چهارراه نظام‌آباد، چهارراه اندرزگو و میدان ولیعصر (عج) مستقر خواهند شد و برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌های سوگوار برنامه اجرا می‌کنند.

این تماشاخانه‌ها از شامگاه ۱۳ تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ به مدت سه شب در مراسم سوگواری مردمی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور خواهند داشت.

مداحی، روایت‌گری ایام جنگ و قهرمانان معاصر، اجرای گروه‌های سرود حماسی، سخنرانی روحانیان و پخش نماهنگ‌های حماسی بخشی از برنامه‌های تماشاخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مراسم به شمار می‌رود.

همچنین اجرای برنامه از سوی گروهی از روحانیان و مداحان کشور و نیروهای جهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالان مساجد این مناطق از دیگر برنامه‌های تماشاخانه‌های سیار کانون در آیین سوگواری رهبر شهید انقلاب است.

تماشاخانه‌های سیار کانون در طول سال علاوه بر حضور در شهرهای مختلف، در مناسبت‌های ملی و مذهبی نیز به اجرای برنامه‌های مختلف برای کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها می‌پردازند.