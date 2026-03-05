به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، رضا رستمی درباره بارگیری و حمل‌ونقل کالاهای اساسی گفت: در حوزه باربری‌ها در سراسر کشور تمام خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای بدون وقفه در حال انجام است و هیچ مشکلی در این زمینه در هیچ کدام از استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه آمار بارگیری‌ها در زمینه حمل کالاهای اساسی، حتی نسبت به روزهای عادی بیشتر شده است؛ افزود: بارنامه‌هایی که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه صادر شده است به میزان ۶.۵ درصد نسبت به روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه افزایش داشته است و این نشان می‌دهد که چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای به طور روان جریان دارد.

رستمی تاکید کرد: این جریان روان در نتیجه همکاری بی‌شائبه بخش خصوصی و همچنین هماهنگی‌هایی که با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیران کل راهداری‌های سراسر کشور و تشکل‌های صنفی صورت گرفته، ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره وضعیت تخلیه بار کشتی‌ها در بنادر نیز بیان کرد: در تمام بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه کشتی‌هایی که در اسکله پهلو گرفته‌اند، بی‌وقفه و با سرعت بالایی در حال انجام است و تمام بنادر فعال هستند