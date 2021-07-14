حمل ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی از بنادر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، داریوش امانی افزود: ۶۲ درصد این کالاهای اساسی از بندر امام خمینی و بقیه از بندر عباس و بندر امیرآباد حمل شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سال گذشته در مجموع ۵۰۲ میلیون تن کالا در شبکه جاده‌ای کشور حمل شد که بی سابقه بود و ۶.۵ درصد در مقایسه با سال قبل آن، رشد داشت و ۲۵ میلیون تن آن نیز کالاهای اساسی بود.

وی گفت: امسال همزمانی برداشت محصولات کشاورزی با واردات حجم بی سابقه‌ای از واردات کالاهای اساسی از طریق بنادر جنوبی موجب شد حمل و نقل کالاهای اساسی با مشکلاتی مواجه شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه از روزهای اولیه‌ای که مطلع شدیم حجم وسیعی از کالاها قرار است وارد بنادر کشور شود تلاش کردیم برای حمل این کالاها برنامه ریزی کنیم افزود: جلسات متعددی در ستاد سازمان و در بنادر با حضور همه دستگاه‌های مسئول و همچنین ادارات کل استان‌های درگیر و استان‌های معین برگزار کرده ایم و خوشبختانه اشکالات موجود در فرایند بارگیری و حمل از جمله کمبود تجهیزات بارگیری، باسکول، قطعی سامانه‌های نرم افزاری دستگاه‌های مرتبط و سایر مشکلات موجود بررسی و برای حل آن تصمیم گیری شد و این فرایند روز به روز در حال بهبود است.

امانی با بیان اینکه هم اکنون روزانه دو هزار دستگاه کامیون روزانه ۵۰ هزار تن کالا را از بندر امام حمل می‌کنند گفت: این میزان برای رسیدن به تعادل و افزایش روند تخلیه بندر امام، باید به روزی ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه برسد.

وی ادامه داد: همچنین ناوگان درگیر تخلیه کالاهای اساسی در بنادر امروز ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از به کارگیری ۱۵۰۰ دستگاه خودروی سنگین ناوگان ملکی سازمان راهداری برای تخلیه بنادر جنوبی نیز خبر داد و گفت: برای تشویق بیشتر رانندگان بخش خصوصی، با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه لاستیک، روغن موتور و سوخت تشویقی در اختیار رانندگانی که در خدمت حمل کالاهای اساسی قرار گیرند و بر اساس سازوکاری که در سامانه‌های راهداری پیش بینی شده است قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجام شده، تا پایان هفته ناوگان مورد نیاز حمل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی به عدد مورد نظر یعنی ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه برسد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنین با بیان اینکه ناوگان برون شهری تکافوی جابجایی این حجم بار را دارد افزود: از همه رانندگانی که خودروی آن‌ها قابلیت حمل کالاهای اساسی و فله بر اتاق دار را دارد خواهش می‌کنم کمک کنند تا رشد تخلیه بنادر بیشتر شود.

وی گفت: در صورت نیاز از همکاری ناوگان حمل بار درون شهری هم که خودروهای مناسب حمل کالاهای اساسی را داشته باشد استقبال می‌کنیم.

به گفته امانی با تمهیدات اندیشیده شده و طراحی یک اپلیکیشن که نیاز به حضور فیزیکی برای دریافت نوبت بار را از بین برده تلاش شده است تا معطلی رانندگان در بندر امام خمینی و سایر بنادر کاسته شود.

وی افزود: در تلاش هستیم تا این فرایند از زمانی که راننده وارد پایانه می‌شود تا گرفتن حواله و حرکت به سمت بندر و بارگیری و خروج، باز هم کوتاه‌تر و سریع‌تر انجام شود تا کوتاه‌ترین زمان از ورود و اخذ حواله تا بارگیری و خارج شدن از بندر صرف شود.