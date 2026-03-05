محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، موج ضعیفی طی امروز و فردا از فراز استان عبور می کند که بیشتر سبب ابرناکی خواهد شد. طی فردا روند کاهش یک تا دو درجه ای دما و طی روز شنبه روند افزایش دو تا سه درجه ای دما در سطح استان وجود دارد اما از اواسط روز شنبه تا اواخر روز دوشنبه (به ویژه روز یکشنبه) سامانه بارشی استان را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب رگبار و رعد و برق (به ویژه در مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات)، وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظه ای در اغلب نقاط استان و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط استان خواهد شد.

وی افزود: در این ایام شمال خلیج فارس مواج و در برخی ساعات همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان همچنین گفت: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۲۳.۹ و ایذه با دمای ۲.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۳ و کمینه دمای ۶.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.