قوچ و میش ارمنی با نژاد خالص گونه شاخص منطقه حفظ شده انگوران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی مشکینی گفت: پناهگاه حیات‌وحش انگوران با وسعت ۲۹ هزار و ۸۰۰ هکتار و منطقه حفاظت‌شده انگوران با مساحت ۹۲ هزار و ۲۹۷ هکتار، از قدیمی‌ترین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور به شمار می‌روند که از سال ۱۳۴۹ تحت حفاظت قرار دارند و نقش مهمی در صیانت از تنوع زیستی منطقه ایفا می‌کنند.

وی افزود: گونه شاخص این زیستگاه ارزشمند، قوچ و میش ارمنی با نژاد خالص است. بر اساس آخرین سرشماری انجام‌شده در دی‌ماه سال جاری، جمعیت این گونه به ۱۶۲۷ رأس رسیده است که نشان‌دهنده اهمیت حفاظتی و شرایط مناسب زیستگاهی منطقه است.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان ادامه داد: از دیگر گونه‌های شاخص حاضر در این منطقه می‌توان به سیاه‌گوش، خرس قهوه‌ای، کل و بز، گراز، گرگ و انواع پرندگان اشاره کرد که همگی بر ارزش اکولوژیک انگوران می‌افزایند.

موسوی مشکینی اظهار داشت: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در این منطقه دارای سه پاسگاه محیط‌بانی است و محیط‌بانان به عنوان حافظان طبیعت و حیات‌وحش، به‌صورت شبانه‌روزی در راستای حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری و گیاهی فعالیت می‌کنند.