به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی در این زمینه اظهار کرد: گزارشهایی مبنی بر مشاهده یک قلاده خرس قهوهای در ارتفاعات جنوبی مهاباد به این اداره واصل شد و بلافاصله کارشناسان و مامورین یگان حفاظت اداره برای بررسی میدانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، این خرس در سلامت کامل بوده و هیچگونه نشانهای از زخمی شدن یا بیماری در آن مشاهده نشده است.
سلیمانی گفت:خرس قهوهای از گونههای در معرض خطر انقراض و حمایتشده است و بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی، هرگونه آزار، شکار و تعرض به این حیوان ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد اظهار کرد: حضور این گونه در پهنه مذکور، نشانگر برخورداری منطقه از شاخصهای اکولوژیکی مطلوب از جمله تراکم مناسب پوشش گیاهی، دسترسی به منابع آبی و وجود طعمههای طبیعی است.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند، از شهروندان درخواست نمود: از هرگونه نزدیکشدن، محاصره یا ایجاد اختلال در مسیر تردد حیوان خودداری شود، زیرا خرس قهوهای در مواجهه با تهدید، رفتار دفاعی از خود نشان می دهد.
