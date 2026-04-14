۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

سلیمانی: خرس قهوه‌ای در ارتفاعات جنوبی مهاباد مشاهده شد

سلیمانی: خرس قهوه‌ای در ارتفاعات جنوبی مهاباد مشاهده شد

ارومیه - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد از مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات جنوبی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی در این زمینه اظهار کرد: گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات جنوبی مهاباد به این اداره واصل شد و بلافاصله کارشناسان و مامورین یگان حفاظت اداره برای بررسی میدانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، این خرس در سلامت کامل بوده و هیچ‌گونه نشانه‌ای از زخمی شدن یا بیماری در آن مشاهده نشده است.

سلیمانی گفت:خرس قهوه‌ای از گونه‌های در معرض خطر انقراض و حمایت‌شده است و بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، هرگونه آزار، شکار و تعرض به این حیوان ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد اظهار کرد: حضور این گونه در پهنه مذکور، نشانگر برخورداری منطقه از شاخص‌های اکولوژیکی مطلوب از جمله تراکم مناسب پوشش گیاهی، دسترسی به منابع آبی و وجود طعمه‌های طبیعی است.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند، از شهروندان درخواست نمود: از هرگونه نزدیک‌شدن، محاصره یا ایجاد اختلال در مسیر تردد حیوان خودداری شود، زیرا خرس قهوه‌ای در مواجهه با تهدید، رفتار دفاعی از خود نشان می‌ دهد.

کد مطلب 6801138

