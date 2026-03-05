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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

تشییع باشکوه شهدای حمله رژیم صهیونی- آمریکایی در گلستان برگزار شد

تشییع باشکوه شهدای حمله رژیم صهیونی- آمریکایی در گلستان برگزار شد

گرگان- آیین‌های تشییع پیکر چند تن از شهدای مدافع وطن امروز پنجشنبه با حضور گسترده مردم در شهرهای گرگان، گالیکش و علی‌آباد کتول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر شهید امیرعلی نیکنامراد صبح امروز پنجشنبه از حسینیه ثارالله به سمت امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار شد و مردم شهیدپرور این شهر با حضور پرشور خود پیکر این شهید والامقام را بدرقه کردند.

همچنین مراسم تشییع پیکر سه شهید مدافع وطن علی بارانی، علی شیخی کوهسار و حمزه جهان‌تیغ امروز پنجشنبه در شهرستان گالیکش برگزار شد و جمع زیادی از مردم و مسئولان در این آیین حضور داشتند.

در شهرستان علی‌آباد کتول نیز آیین تشییع پیکر شهید محمدرضا بدراق از مقابل مسجد محمدیه تا میدان ولایت برگزار شد و پس از این مراسم، پیکر این شهید والامقام برای خاکسپاری به زادگاهش، روستای بدراق، منتقل شد.

این شهدای سرافراز گلستانی در راه دفاع از حاکمیت، امنیت و استقلال ملی جان خود را فدا کردند و مردم استان گلستان با حضور در این آیین‌ها بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید پیمان کردند.

کد مطلب 6765884

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