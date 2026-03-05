به گزارش خبرگزاری مهر، مرجع جهان تشیع و رئیس حوزه علمیه اصفهان در پی فاجعه ترور و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدّس‌سرّه‌الشّریف)، پیامی صادر کرد و با تعبیر این اقدام به شرارت بزرگ به عاملان آن هشدار داد که تاوان سنگین و تبعات حتمی این جنایت را متحمل خواهند شد.

در پیام آیت‌الله حسین مظاهری آمده است: با تأسف و تأثر عمیق و با قلبی شکسته و محزون، در بستر بیماری و درحال شدت کسالت از خبر اسفناک شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله آقای خامنه‌ای«قدّس‌سرّه‌الشّریف» به‌دست ناپاک و جنایت پیشه دولت متجاوز آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی، مطلع گردیدم،«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ‌ راجِعُونَ‌».

متن پیام مرجع عالیقدر آیت‌الله حسین مظاهری در پی فاجعۀ شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

﴿مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ‌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی‌ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلاً﴾*

با تأسف و تأثر عمیق و با قلبی شکسته و محزون، در بستر بیماری و درحال شدّت کسالت، از خبر اسفناک شهادت رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله آقای خامنه‌ای«قدّس‌سرّه‌الشّریف» به‌دست ناپاک و جنایت‌پیشۀ دولت متجاوز آمریکا و رژیم سفّاک صهیونیستی، مطّلع گردیدم. «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ‌ راجِعُونَ‌».

این مصیبت بزرگ، ضایعه‌ای سنگین برای ملّت بزرگ ایران و جامعۀ تشیّع و عالم اسلام است، «وَ لَا حَوْلَ‌ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ».

این رهبر مجاهد و عالیقدر، که یکی از برجسته‌ترین تربیت یافتگان مکتب امام راحل عظیم‌الشّأن «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» بودند، با اعتقاد راسخ به راه و مرام و آرمان و نهضت آن امام عزیز، تمام عمر شریف خود را یکسره در مجاهدت برای اعتلاء دین و سربلندی کشور و مبارزه با طواغیت و دشمنان قسم خوردۀ اسلام و ایران، مصروف داشته و با شجاعت و صلابت، در این مسیر خطیر و ازجمله در سکانداری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در طی سال‌های متمادی مسئولیت رهبری، به‌عنوان خلف شایسته امام راحل«اعلی‌الله‌کلمته»، همچون کوهی استوار، ثابت قدم باقی ماند و نقشی منحصر به فرد را ایفاء نموده و به‌مصداق «لا یَخافُونَ‌ لَوْمَةَ لائِمٍ»، در این طریق، هیچ تردیدی به خود، راه نداد و در نهایت، جان و خون مطهر خود را بر سر این راه نهاد و سرانجام، در ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، همراه همسر مکرمه و برخی فرزندان و اعضاء معزز بیت شریفشان به‌فیض عظیم شهادت در راه حق و فضیلت نائل آمد و به‌بارگاه ضیافت الهی، راه یافت.

بی تردید جنایتکاران سفّاک و مستکبر آمریکایی و صهیونیستی، تاوان سنگین و تبعات حتمی این شرارت بزرگ را خواهند دید و قطعاً دست منتقم الهی، آنان را روسیاه‌تر از گذشته و امروز خواهد ساخت. «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَٰناً»

اینجانب در طی بیش از شصت سال آشنایی و صمیمیّت با این رهبر شهید والامقام، همواره روح توکّل به خداوند متعال و اخلاص و معنویّت و سلامت نفس و وارستگی از تعلقات مادی و ذکر و دعا و توسّل به‌ پیشگاه اهل‌بیت عصمت و طهارت«علیهم‌السّلام» در همۀ فراز و نشیب‌های گوناگون و در طوفان‌های سهمگین حوادث و مشکلات را از این شخصیّت برجستۀ نامدار، شاهد بودم و امید است خداوند سبحان روح شریف این رهبر شجاع و سازش‌ناپذیر را در سایۀ عنایات اجداد طاهرینش«علیهم‌السّلام»، برخوردار از الطاف عالیۀ خود گرداند و این مصیبت بزرگ را با لطف عمیم خود جبران فرماید.

اکنون اگرچه این فاجعۀ بزرگ به‌وسیلۀ استکبار جهانی بر ملّت عظیم‌الشّأن ایران و دنیای اسلام تحمیل گردیده است، امّا راه روشن و آرمان‌های نورانی اسلام که این رهبر شهید بیدار و پیش از ایشان، امام بزرگوار عظیم‌القدر «قدّس‌سرّهما» تمام توان و عمر خود را برای اعتلاء آن ارزش‌های اسلامی و انسانی مصروف نمودند، یعنی ایمان و حق‌طلبی و اخلاق و معنویّت و عدالت و عزت و سربلندی و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، همچنان در پیش چشم ما و الهام بخش ماست و باید همگان در صیانت و حراست از آن میراث منوّر بکوشیم و در این راه خطیر و در این امتحان سنگین الهی، وحدت کلمه و انسجام و هوشیاری و بصیرت خود را که رمز فتح و پیروزی است، حفظ نماییم و با تمام توان، حضور آگاهانه و بی‌وقفۀ خود را در تمام صحنه‌ها، استمرار و اعتلاء بخشیم و مراقب توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آنان باشیم و با توکّل به‌خداوند تعالی و اعتماد به‌حکمت و رحمت و وعده‌های تخلّف‌ناپذیر او و با دعا و توسّل به حضرات اولیاء معصومین«صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین»، با عزمی راسخ و اراده‌ای خلل ناپذیر، نهضت و حرکت خود را به سوی صلاح و سداد، استمرار بخشیم و ضعف‌ها و نقصان‌ها و کجی‌ها و کاستی‌ها و سستی‌ها را جبران و برطرف نماییم و پشتیبان رزمندگان اسلام و مأیوس کنندۀ دشمنان و بیگانگان و بدخواهان و مزدوران آنان باشیم.

اینک در این مقطع حسّاس و پرمخاطره، رسالت مجلس خبرگان رهبری نیز، رسالتی بسیار سنگین و سرنوشت‌ساز است که باید با جدیّت و عقلانیّت کامل و با احتیاط و دقّت جامع در نظر و عمل، به‌وظیفۀ شرعی و تکلیف قانونی خود اقدام نماید و در این امر، هیچ چیزی جز صلاح و خیر و عظمت و اعتلاء کشور و عزّت و اقتدار و سرافرازی ملّت بزرگ ایران رادر نظر نداشته باشد. چنانکه سایر مسئولان کشور و قوای سه گانه و نیروهای مسلح و خصوصاً شورای موقت رهبری نیز وظایف سنگینی بر عهده دارند که امید است خداوند مهربان آنان را در انجام این مسئولیت‌ها امداد فرماید.

با عرض تسلیت و تعزیت شهادت رهبری معظّم انقلاب به‌ ملّت فهیم ایران و همۀ مسلمانان و بیت شریف و آقازادگان مکرّم و اخوان محترم ایشان، نام و یاد جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان اجرایی کشور و نیز مردم مظلوم و کودکان بی‌گناه که در جریان جنگ‌افروزی مستکبران زورگو و متجاوز، به‌شهادت رسیده‌اند را گرامی داشته، و از روی تخت بیمارستان و در بستر بیماری، با تضرّع و ابتهال به‌درگاه خداوند رحمان و رحیم، علوّ درجات آن شهیدان عزیز و والامقام و انتقام خون‌های به ناحق ریختۀ آنان و نیز صبر و اجر و سعادت و سربلندی امّت اسلامی و همۀ مصیبت‌دیدگان داغدار و همچنین دفع شرّ مستکبران جنایتکار و رفع سایۀ شوم جنگ را مسألت کرده و با قلبی محزون، از خداوند سبحان، ظهور کهف حصین و غیاث مضطرّ مستکین، امام عصر و ولیّ دهر و صاحب امر«ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء» را خواستارم.

«اَللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ غَیْبَهَ وَلِیِّنَا وَ کَثْرَهَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّهَ عَدَدِنَا وَ شِدَّهَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا»

حسین المظاهری

۱۴ / رمضان المبارک / ۱۴۴۷

۱۳ / اسفند / ۱۴۰۴