فرماندار بوشهر: تولید و بازنشر محتواهای امیدآفرین نیاز امروز جامعه است

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از حضور باشکوه و یکدلی مردم بوشهر در میادین و مساجد شهر اظهار کرد: تقویت روحیه امید و مقاومت در جامعه ضروری است.

وی تصریح کرد: حضور پرشور مردم در مساجد، میادین سطح شهرها بزرگترین عامل خنثی‌سازی نقشه‌ها و دسیسه‌های دشمنان ایران است.

فرماندار بوشهر با اشاره به تصاویر ماندگار حضور آحاد مردم در میدان‌های اصلی شهر بوشهر، بیان کرد: ما در قبال حضور حماسی مردم، مکلفیم که خدمت به مردم را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

وی با قدردانی از اصحاب رسانه در انعکاس این حضور پررنگ مردم، بر تولید و بازنشر محتواهای امیدآفرین و روایتگری صحیح و اثرگذار تأکید کرد.

فرماندار بوشهر تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی کشور، باید با وحدت و انسجام گام‌های استوار در جهت دفاع از کیهان ایران سربلند برداریم.