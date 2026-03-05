رئیس دانشگاه قم: مقاومت تنها راه حفظ عزت و شرافت ملت ایران است

حجت الاسلام احمدحسین شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تحلیل اهداف براندازانه و تجزیه‌طلبانه آمریکا و اسرائیل اظهار کرد: باید بدانیم که صهیونیسم بین الملل و آمریکای جنایتکار و به طور کلی جبهه غرب سالیان سال است که ایده تجزیه کشورهای جهان اسلام را در سر می‌پروراند و برای آن مطالعات فراوانی انجام داده اند، پروژه‌های سنگینی را بکار گرفتند، تحقیقات میدانی بسیار گسترده‌ای انجام داده اند و در این زمینه کتاب‌ها نوشته اند، نقشه‌های بسیاری طراحی کرده اند.



رییس دانشگاه قم بیان کرد: برنارد لوئیس از اندیشمندان برجسته صهیونیستی آمریکایی است که یک یهودی بسیار متعصب و اسلام شناس است که کشورهای منطقه را سالیان متمادی مطالعه کرده و بیش از صد سال هم عمر کرد و چند سال اخیر به درک واصل شد، ایشان طرح تجزیه کشورهای جهان اسلام را مطرح کرد و این کشورها اعم از عراق، سوریه، لبنان، مصر، سودان، پاکستان، افغانستان، عربستان، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران هستند و حتی تقسیم به چند کشور نیز طراحی کرده بودند به زعم خودشان.



عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) ابراز کرد: برای اینکه اینها بتوانند مسلط شوند بر جهان اسلام و بتوانند در حقیقت اهداف شوم استعماری، استکباری و توسعه طلبانه خودشان را دنبال کنند و جهان اسلام را تا ابد به بردگی خودشان در بیاورند و از منابع و ذخایر خدادادی فراوانی که خداوند متعال به جهان اسلام هدیه کرده، به رایگان بهره مند شوند و اینها را به یغما ببرند، به این نتیجه رسیدند که چاره‌ای نیست باید کشورهای جهان اسلام تجزیه شوند، با ایجاد تفرقه و سپس تجزیه و در نهایت حاکم شوند.



استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: این را حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سر داشتند و پیروزی انقلاب اسلامی مقداری آنان را شوکه کرد و نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد، البته سعی کردند که نگذارند این انقلاب پا بر جا بماند و ریشه بدواند و از همان روزهای اول انقلاب با جنگ‌های خیابانی و اقدامات تفرقه افکنانه و تجزیه طلبانه آغاز کردند و از همان می‌خواستند به بهانه انقلاب اسلامی این مسأله را پدید بیاورند، در منطقه شمال، غرب کشور و بخش‌های مختلف ولی موفق نشدند.



حجت الاسلام شریفی گفت: پس از آن جنگ‌ تحمیلی ۸ ساله را به راه انداختند و همه توان خود را پای کار آوردند تا به این هدف برسند ولی باز هم موفق نشدند و بعداً به این نتیجه رسیدند که باید از مناطق پیرامونی ایرانی شروع کنند، از افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و مصر و کشورهای پیرامونی تجزیه را شروع کنند و ایران آرام آرام در تنگنای بیشتری قرار گیرد و این همه به دلیل مداخله جمهوری اسلامی ایران نتوانستند آنگونه که باید و شاید موفق شوند ولو دشمن کشورهای ضعیفی را پدید آورند و این کشورها را تضعیف کردند و قدرت مقاومت را تا حدی به زعم خودشان از آنها گرفتند و ستاندند.



تسلیم یا مقاوم دو راهی ملت ایران



رییس دانشگاه قم عنوان کرد: دشمن الان در این دوره به این نتیجه رسیدند که باید متمرکز شوند بر جمهوری اسلامی ایران و دیدند که به معنای واقعی جمهوری اسلامی به یک‌ نیروی گریز از مرکز تبدیل می‌شود و به نیرویی تبدیل می‌شود که از کنترل آنها خارج خواهد شد و به تعبیر مقام معظم رهبری نزدیکی‌های قله است که اگر به قله برسد به یک باشگاه عظیم ابر قدرتی جهان دست پیدا می‌کند که دیگر نمی‌توان کاری‌اش کرد، بنابراین باید در نزدیکی‌های قله آن را کنترل کرد نه اینکه نگه داشت، بلکه به سمت پایین پرت کرد و طبیعتاً سقوط در نزدیکی‌های قله درد آور تر، کشنده تر، نابود کننده تر است و اگر هم نابود نشود، دیگر توان حرکت نخواهد داشت، اما اگر مقاومت کند و پایداری بورزد و به قله برسد، طبیعتاً به هدف دست پیدا می‌کند و دیگر از کنترل آنها خارج می‌شود و اصل و اساس این برنامه که برای ایران دارند، این حوزه‌ای است که بیان شد.



عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) اذعان کرد: در حقیقت اکنون اهداف براندازانه، تجزیه طلبانه خودشان را در قالب این حملاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند، از همه توان خودشان نیز استفاده‌ کردند و همه نیروهای خودشان را پای کار آوردند و اینکه گاهی ابراز می‌شود که ناتو و کشورهای اروپایی دخالتی ندارند، اینها دروغ می‌گویند، قبلا خود ترامپ پیامک‌های مکرون رییس جمهوری فرانسه را رسماً نشان می‌داد که او می‌گوید فلان بخش را رها کن یا گرینلند را رها کن و بیا با یکدیگر در خصوص هدف مشترک ایران کار کنیم و این را از سر راه برداریم و همه دست به دست هم دادند تا ایران را ببلعند و ما را به اسارت در بیاورند که این هدف اصلی آنها



است و ما الان در حقیقت سر یک دو راهی قرار داریم که این جای شک و شبهه‌ای ندارد و به تعبیر دیگر الان ما در دوران فتنه نیستیم، زیرا فتنه به معنای فضای غبارآلود و گردبادی است که راه، حق و باطل مشخص نیست و این برای بسیاری افراد خلط می‌شود و الان امر مشتبه و خلط شده نیست و ما سر یک دوراهی قرار داریم؛ یک راه به سمت تسلیم، ذلت و بردگی توسط آمریکا و استکبار جهانی است و شرافت و ناموس خود را به آنها دهیم و آمریکا و غرب نیز این را می‌خواهد و قبل از حمله نیز این را می‌خواهد یعنی تکه تکه کردن ایران، بلعیدن ایران، نابود کردن ایران، تاریخ چند هزار ساله و اسلامی بلکه حتی آن هویت و شخصی اسلام را تحقیر کنند و این هدف را دنبال می‌کنند.



استاد حوزه و دانشگاه اذعان کرد: راه دوم مقاومت، دفاع از شرافت، عزت و کرامت خودمان است و یک راه این است که از انسانیت دفاع کنیم و تابع ارزش‌های اسلامی که معتقد باید جهان در کنترل اسلام در بیاید، «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی‌ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»، این هدف کلان، عمده و بنیادین اسلام و انقلاب اسلامی را سر دست بگیریم و فریاد بزنیم و سر سوزنی مماشات نکنیم چراکه امام فرمود تا ظلم و جنایت است، مبارزه خواهد بود و تا زمانی که مبارزه است، ما هستیم و ما انقلاب کردیم برای بر افکنده کردن ظلم و ستم‌ در دنیا و امام فرمودند ما تا به اهتزاز در آوردن پرچم لا اله الا الله بر قلل رفیع کرامت انسانی کوتاه نخواهیم آمد.



حجت الاسلام شریفی یادآور شد: ما ارزش‌های اسلامی را باید سر دست بگیریم، هویت ملی خود را سر دست بگیریم و عزت و شرف خود را قدر بدانیم و از دست ندهیم، ذیل هدایت‌های امامین انقلاب اسلامی و به طبع آن پشتیبان نیروهای مسلح جان بر کف باشیم، استقامت بورزیم و از این پستی‌ و بلندی‌ها نهراسیم و ان شاء الله پیروزی قطعا از آن ما خواهد بود چراکه این وعده قطعی الهی است ان تنصرکم‌ الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و این وعده قطعی الهی است که «یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ» خدا نور هدایت خود را کامل می‌کند و به نتیجه و کمال می‌رساند و پرچم توحید، اسلام و دفاع‌ از ارزش‌ها الان در دست ملت مسلمان است و باید استقامت ورزید و نباید از دشمن و جنگ نرم آنان هراسید چراکه در جنگ سخت سیلی محکم به دشمن می‌زنیم، سیلی تاریخی به او می‌زنیم و نباید این را فراموش کنیم.



رییس دانشگاه علوم بیان کرد: این را باید بدانیم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری در دنیا است که توانسته و می‌تواند اینگونه همزمان به چندین و چند پایگاه فوق مدرن، سرتاسر مجهز و تا دندان مسلح‌ آمریکا به طور همزمان ضربه وارد کند و آنان را زیر ضربه بگیرد و این یک قدرت الهی و بزرگ است که در سایه هدایت‌های امام شهیدمان محقق شده و این را باید قدر بدانیم.



عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) ابراز کرد: آمریکا حقیقتا در سرگیجه فرو رفته، البته بله آن برتری‌هایی دارد و ابر قدرت است و هیچ‌ کشوری در دنیا به خودش جرات نداده و تصور تقابل با آمریکا را در سر نپرورانده و این جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مدافع ما است و نیروهای جان بر کف جمهوری اسلامی است که اینگونه آن را بی مهابا تحت بمباران و موشک باران خودشان قرار دادند و بدون هیچ‌ ترس و واهمه‌ای با اراده‌ای راسخ آن را می‌زنند و در آینده بیشتر خواهد زد ان شاء الله.



استاد حوزه و دانشگاه گفت: با این قدرت، جسارت و شهامت در عرصه تقابل سخت با جبهه کفر و استکبار طبیعتا باید جبهه نرم‌ و جهاد تبیین و آن جبهه عزت و شرافت را تقویت کنیم و راه این است که مردم در صحنه باشند و این شب‌ها و روزها که می‌بینیم یکایک مردم که حالت فزاینده‌ای نیز پیدا کرده، در میادین و کف خیابان‌ها و مساجد هستند و راه همین است، باید مقاومت کرد و مردم پای کار باشند و باید پوزه استکبار جهانی را به خاک بمالیم و این شدنی و در دسترس است و این حقیقت میدان است ضمن اینکه نیروهای فراوان و قدرت‌های بسیاری داریم که هنوز بخش اندکی از آن پای کار آمده اند و با استقامت و پایداری و توکل و توسل به خداوند و اولیای دین ان شاء الله پیروز خواهیم بود.