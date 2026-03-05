به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز پنج شنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: لاین شمالی آزادراه خرم‌آباد- بروجرد که شب گذشته توسط رژیم صهیونسیتی و آمریکا مورد هدف قرار گرفته بود، هم اکنون قابل استفاده و تردد است.

وی گفت: هم اکنون عملیات مرمت در لاین جنوبی این آزادراه نیز در حال انجام است و تا غروب امروز زیربار ترافیک می‌رود.

معاون استاندار لرستان، ادامه‌داد: خوشبختانه تاکنون خسارت منازل مسکونی به صورت مستقیم نداشته ایم و خسارت‌ها به صورت غیرمستقیم و برابر موج انفجار بوده است.

مجیدی، تصریح کرد: در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ماموریت یافته و در حال بررسی و برآورد خسارت‌های احتمالی طبق دستورالعمل های مرتبط با این بخش است.

وی تصریح کرد: برای بازسازی مناطق و به ویژه زیرساخت‌های خسارت دیده به سرعت اقدام می‌شود و جای نگرانی در این زمینه نیست.

معاون استاندار لرستان، گفت: کمیته عمران ستاد جنگ استان فعال است و اقدامات لازم را در حوزه زیرساخت‌ها به سرعت، انجام خواهدداد.

مجیدی در بخش دیگری از سخنانش ضمن دعوت مردم به پرهیز از حضور در اطراف اماکن یا مناطق آسیب‌دیده، افزود: مردم از تجمع و حضور در این مناطق خودداری کنند تا دستگاه‌های امدادی از جمله هلال احمر، اورژانس و آتش‌نشانی به سهولت، وظایف خود را انجام دهند.

وی ادامه‌داد: در سطح استان همه دستگاه‌های خدمات رسان از جمله آبفا، شرکت برق، مخابرات، شرکت گاز، شهرداری و ...اقدامات لازم را انجام می‌دهند و در سطح شهرستان ها نیز فرمانداران اقدامات لازم را مدیریت نموده تا خدمت رسانی به موقع به مردم صورت بگیرد.