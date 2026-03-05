استاندار بوشهر: زنجیره تولید و توزیع کالا در استان تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در بازدید از بازار بوشهر بر لزوم همکاری بیشتر اصناف با مردم تاکید و اظهار کرد: خوشبختانه کمبود کالا در بازار نداریم.

زارع بیان کرد: به منظور تقویت زنجیره تولید و توزیع کالا، جلسات مستمر از جمله ستاد تنظیم بازار به صورت روزانه برگزار می‌شود که امیدوارم نتایج حاصله، موجبات رضایت‌مندی مردم را فراهم نماید.

وی افزود: لازم دیدیم که به اتفاق مدیران ذیربط، بازدیدهای میدانی از بخش‌های مختلف تامین مایحتاج عمومی از جمله محصولات پروتئینی، میوه و تره‌بار و کالاهای اساسی در سطح بازار شهر بوشهر داشته باشیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ثبات نسبی در بازار بوشهر حاکم است، خاطر نشان کرد: بر اساس گزارشی که از بابت تامین و توزیع کالاها، اعم از کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم ارائه شد، ثبات نسبی در بازار مشاهده شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها از جمله تخم‌مرغ و سیب‌زمینی نیز گفت: با تدابیر اتخاذ شده، از امروز قیمت‌ این کالاها کاهشی خواهد بود.

نگرانی بابت تامین و توزیع کالا نداریم

استاندار بوشهر یادآور شد: جای هیچگونه نگرانی بابت تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم نداریم. سوخت به اندازه کافی ذخیره‌سازی شده و جایگاه‌های سوخت‌رسانی در سراسر استان، مشکلی در تامین سوخت بویژه بنزین ندارند.

زارع ابراز داشت: در حوزه دارو نیز بر اساس آخرین گزارشی که ارائه شده، هیچگونه کمبودی بابت هیچ نوع دارویی نداریم و حتی داروهای بیماران خاص نیز تامین شده است.

وی گفت: در زمینه تولید و توزیع مرغ و گوشت قرمز نیز بر اساس گزارش مسئولان ذیربط، مشکلی نداریم و اکنون بیش از سه میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده و به مرور نیاز بازار، به شبکه توزیع تزریق می‌شود.

زارع افزود: در زمینه تامین گوشت قرمز نیز هیچ مشکلی نداریم و برای چند ماه آینده، پیش‌بینی لازم صورت گرفته است.