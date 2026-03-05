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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

فعالیت ۲۴ ساعته «صدای مشاور» بهزیستی هرمزگان

فعالیت ۲۴ ساعته «صدای مشاور» بهزیستی هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل بهزیستی هرمزگان، با اشاره به فعالیت مرکز صدای مشاور ۱۴۸۰ به عموم مردم، گفت: این سامانه در زمان بحران جنگ شبانه‌روزی (۲۴ساعته)، خدمات تلفنی رایگان ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامیه جهانشاهی با اشاره به فعالیت مرکز صدای مشاور ۱۴۸۰ به عموم مردم، گفت: این سامانه در زمان بحران جنگ شبانه‌روزی (۲۴ساعته)، خدمات تلفنی رایگان ارائه می‌دهد.

جهانشاهی افزود: این خدمات در زمینه‌ مشاوره‌های فردی، خانوادگی و گروهی، اضطراب، مداخلات روانی، اجتماعی به‌منظور کاهش استرس ناشی از بحران و کنترل هیجان است.

وی با تاکید بر نقش محوری مشاوران و روانشناسان در مدیریت شرایط بحرانی جنگ و کاهش تنش‌های روانی، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در تمام شبانه‌روز از طریق تماس با خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ خدمات مشاوره روانی دریافت کرده و اضطراب‌ها و نگرانی‌های خود را مدیریت کنند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان ابراز کرد: این خط مشاوره، با حضور متخصصان باتجربه، حاشیه امنی برای بیان احساسات و دریافت راهکارهای عملی فراهم کرده و شبانه‌روزی شدن خدمات مرکز صدای مشاور این مجموعه با هدف صیانت و حفظ سلامت روان مردم انجام گرفته است.

کد مطلب 6766054

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