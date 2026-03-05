فعالیت ۲۴ ساعته «صدای مشاور» بهزیستی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سامیه جهانشاهی با اشاره به فعالیت مرکز صدای مشاور ۱۴۸۰ به عموم مردم، گفت: این سامانه در زمان بحران جنگ شبانه‌روزی (۲۴ساعته)، خدمات تلفنی رایگان ارائه می‌دهد.

جهانشاهی افزود: این خدمات در زمینه‌ مشاوره‌های فردی، خانوادگی و گروهی، اضطراب، مداخلات روانی، اجتماعی به‌منظور کاهش استرس ناشی از بحران و کنترل هیجان است.

وی با تاکید بر نقش محوری مشاوران و روانشناسان در مدیریت شرایط بحرانی جنگ و کاهش تنش‌های روانی، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در تمام شبانه‌روز از طریق تماس با خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ خدمات مشاوره روانی دریافت کرده و اضطراب‌ها و نگرانی‌های خود را مدیریت کنند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان ابراز کرد: این خط مشاوره، با حضور متخصصان باتجربه، حاشیه امنی برای بیان احساسات و دریافت راهکارهای عملی فراهم کرده و شبانه‌روزی شدن خدمات مرکز صدای مشاور این مجموعه با هدف صیانت و حفظ سلامت روان مردم انجام گرفته است.