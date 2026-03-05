نظارت و بازرسی مستمر بر بازار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در ششمین جلسه ستاد تنظیم بازار لرستان پس از جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار داشت: کمبود کالا و اقلام اساسی در استان نداریم.

وی گفت: کمبود شیرخشک و دارو در استان نداریم و طی مکاتباتی که با سازمان غذا و دارو صورت‌گرفته این اقلام از برخی استان‌های دیگر نیز به لرستان، انتقال پیدا می‌کند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: برای انتقال نهاده‌های دامی از بنادر کشور به استان نیز هماهنگی‌های لازم از طریق ادارات کل جهاد کشاورزی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان صورت‌گرفته و این نهاده‌ها در کمترین زمان به استان انتقال می‌یابد.

امیدی شاه‌آباد با اشاره به افزایش هیجانی قیمت برخی اقلام و کالاها در روزهای اولیه آغاز جنگ، افزود: خوشبختانه اکنون قیمت این اقلام روبه‌کاهش است و قیمت مرغ کشتار روز در استان ۲۴۰ هزار تومان است.

وی تأکید کرد: نظارت و بازرسی‌ها در بازار استان به‌صورت مستمر انجام می‌شود.