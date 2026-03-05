هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه چهار منطقه در ضاحیه جنوبی بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان مناطق برج البراجنه و الحدث در ضاحیه جنوبی بیروت پایتخت لبنان هشدار داد باید این مناطق را تخلیه کنند و به طرف جبل لبنان در غرب این کشور بروند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به ساکنان دو محله حاره حریک و الشیاح در بیروت هشدار داد باید به طرف طرابلس درشمال این کشور حرکت کنند.

در خبری دیگر، منطقه الحوش در جنوب شهر صور در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

ارتش اشغالگر همچنین شهرک های شقرا، قعقعیة الجسر، کفر رمان، القلیلة و السماعیة را در جنوب لبنان هدف حمله هوایی قرار داد.