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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

پیام ائمه جمعه اهل سنت عسلویه در پی شهادت رهبر انقلاب

پیام ائمه جمعه اهل سنت عسلویه در پی شهادت رهبر انقلاب

بوشهر- ائمه جمعه اهل سنت شهرستان عسلویه به مناسبت شهادت رهبر انقلاب پیامی صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام أئمه جمعه اهل سنت شهرستان عسلویه آمده است: شهادت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران ، ضایعه‌ای بزرگ ، دردناک و اندوهگین برای ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان جهان است.

ایشان نه رهبری حکیم بلکه الگوی شجاعت ، استقامت و فداکاری در برابر صهیونیست کودک کش و آمریکای متجاوز و جنایتکار بودند.

لذا ضمن تسلیت به خانواده محترمشان و ملت غیور ایران اسلامی ، این عملیات بزدلانه را محکوم نموده و از خداوند منان برای ایشان و همراهانش طلب مغفرت و علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

کد مطلب 6766186

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