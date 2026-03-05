پیام ائمه جمعه اهل سنت عسلویه در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام أئمه جمعه اهل سنت شهرستان عسلویه آمده است: شهادت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران ، ضایعه‌ای بزرگ ، دردناک و اندوهگین برای ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان جهان است.

ایشان نه رهبری حکیم بلکه الگوی شجاعت ، استقامت و فداکاری در برابر صهیونیست کودک کش و آمریکای متجاوز و جنایتکار بودند.

لذا ضمن تسلیت به خانواده محترمشان و ملت غیور ایران اسلامی ، این عملیات بزدلانه را محکوم نموده و از خداوند منان برای ایشان و همراهانش طلب مغفرت و علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.