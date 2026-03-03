به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام ابراهیم محمدی امام جمعه اهل سنت شهرستان عسلویه آمده است: شهادت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، ضایعه‌ای بزرگ، دردناک و اندوهگین برای ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان جهان است.

ایشان نه رهبری حکیم بلکه الگوی شجاعت ، استقامت و فداکاری در برابر صهیونیست کودک کش و آمریکای متجاوز و جنایتکار بودند.

لذا ضمن تسلیت به خانواده محترمشان و ملت غیور ایران اسلامی ، این عملیات بزدلانه را محکوم نموده و از خداوند منان برای ایشان و همراهانش طلب مغفرت و علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

شهادت به دست شقی ترین تروریست ها نشانه ای از حقانیت این رهبر عظیم الشأن است

در پیام شیخ محمد جمالی امام جمعه اهل سنت شهرستان کنگان آمده است: روح بلند رهبر ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) به ملکوت اعلا پیوست و با شهادتش جهان اسلام را در غمی جانکاه فرو برد.

این فقید بزرگ ، نمادی از علم و دین و جلوه‌ای از صبر و استقامت بود که عمر خود را در راه طلب دانش و نشر اصول والای اسلام صرف کرد و در دفاع از مسائل امت خویش کوشید و بنیان‌گذار رویکردی در پایداری و استواری بر اصول بود . رهبر عظیم الشأنی را از دست دادیم و در سوگ او نشستیم که در طهارت روح ، قوت ایمان، تدبیر در امور، شجاعت در برابر متکبران و جهاد فی سبیل الله ، یگانه عصر خویش بود.

شهادت به دست شقی ترین تروریست ها و جلادان بشریت و انسانیت ، نشانه ای از حقانیت این رهبر عظیم الشأن و قبولی خدمات خالصانه ایشان است.

اینجانب با قلبی محزون و چشمانی گریان ، شهادت سرافرازانه قائد امت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس سره) را به ملت شریف ایران اسلامی و همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تسلیت می‌گویم ، بی شک ایران عزیز ما به پشتوانه نصرت الهی ، یک‌صدا و یک‌دل ، با سربلندی از این گذرگاه سخت عبور خواهد کرد ، که خداوند در کمین دشمنان ستمکار ما و یاری گر مؤمنان و ستمدیدگان است.