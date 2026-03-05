نوبخت: ۱۲ تیم نظارتی در حال رصد بازار ساری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت عصر پنجشنبه در ستاد تنظیم بازار با قدردانی از همراهی اصناف، بنکداران و فعالان اقتصادی در تأمین نیازهای مردم و مسافران در روزهای اخیر اظهار کرد: ذخایر کالاها و اقلام اساسی در سطح مطلوبی قرار دارد و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، انبارها و مراکز توزیع با هدف حفظ آرامش و ثبات بازار ادامه دارد.

وی افزود: با تلاش دستگاه‌های مسئول و ستاد تنظیم بازار شهرستان ساری، تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای اساسی اندیشیده شده و در صورت بروز هرگونه مشکل، موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رفع خواهد شد.

فرماندار ساری با اشاره به استقرار تیم‌های بازرسی در سطح بازار گفت: ۱۲ تیم نظارتی به‌صورت کشیک شبانه‌روزی وضعیت بازار را رصد می‌کنند تا تعادل و آرامش در بازار حفظ شود.

وی ادامه داد: تمرکز اصلی این بازرسی‌ها بر نحوه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله مواد پروتئینی، برنج، لبنیات، نان، روغن و شکر است تا از هرگونه کمبود، احتکار یا گران‌فروشی جلوگیری شود.

فرماندار ساری با تأکید بر نقش اصناف در ایجاد ثبات بازار بیان کرد: همراهی و همکاری بازاریان و فعالان اقتصادی نقش مهمی در ایجاد آرامش در بازار و رضایتمندی عمومی دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت‌های میدانی بر بازارهای مرکز استان با جدیت ادامه خواهد داشت تا روند تأمین و عرضه کالاها با ثبات و آرامش برای شهروندان تداوم یابد.