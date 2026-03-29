افزایش نظارت بر بازار گیلانغرب در روزهای پایانی تعطیلات نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گیلانغرب بعد از ظهر یکشنبه به ریاست حشمت رضایی فرماندار این شهرستان و با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
فرماندار گیلانغرب در این نشست با قدردانی از اقدامات انجامشده برای کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی اظهار کرد: نظارتهای مستمر و اقدامات بهموقع دستگاههای اجرایی نقش مهمی در جلوگیری از التهاب بازار و حفظ آرامش در فضای اقتصادی شهرستان داشته است.
وی با اشاره به نزدیک شدن به پایان تعطیلات نوروزی و افزایش حضور مسافران در شهرستان افزود: با توجه به افزایش تقاضا در این ایام، ضروری است نظارتها بر بازار با دقت و جدیت بیشتری ادامه یابد تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.
رضایی همچنین بر لزوم تأمین بهموقع کالاهای اساسی تأکید کرد و از دستگاههای مسئول خواست با هماهنگی لازم، برنامهریزی دقیقی برای تأمین نیازهای شهرستان انجام دهند تا شهروندان و مسافران با مشکلی در این زمینه مواجه نشوند.
فرماندار گیلانغرب در ادامه با اشاره به وضعیت بازار گوشت در شهرستان گفت: با وجود افزایش تقاضا، وضعیت عرضه گوشت مطلوب است و تاکنون کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: برخورد با هرگونه گرانفروشی و تخلف در بازار باید با جدیت و بدون اغماض دنبال شود تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.
