  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

افزایش نظارت بر بازار گیلانغرب در روزهای پایانی تعطیلات نوروز

کرمانشاه - فرماندار گیلانغرب در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان بر لزوم نظارت مستمر بر بازار، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و برخورد قاطع با گران‌فروشی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گیلانغرب بعد از ظهر یکشنبه به ریاست حشمت رضایی فرماندار این شهرستان و با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

فرماندار گیلانغرب در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای کنترل بازار و جلوگیری از گران‌فروشی اظهار کرد: نظارت‌های مستمر و اقدامات به‌موقع دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در جلوگیری از التهاب بازار و حفظ آرامش در فضای اقتصادی شهرستان داشته است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به پایان تعطیلات نوروزی و افزایش حضور مسافران در شهرستان افزود: با توجه به افزایش تقاضا در این ایام، ضروری است نظارت‌ها بر بازار با دقت و جدیت بیشتری ادامه یابد تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.

رضایی همچنین بر لزوم تأمین به‌موقع کالاهای اساسی تأکید کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست با هماهنگی لازم، برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین نیازهای شهرستان انجام دهند تا شهروندان و مسافران با مشکلی در این زمینه مواجه نشوند.

فرماندار گیلانغرب در ادامه با اشاره به وضعیت بازار گوشت در شهرستان گفت: با وجود افزایش تقاضا، وضعیت عرضه گوشت مطلوب است و تاکنون کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: برخورد با هرگونه گران‌فروشی و تخلف در بازار باید با جدیت و بدون اغماض دنبال شود تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.

کد مطلب 6786389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها