فرماندار تنگستان: مشارکت عمومی موجب آرامش بازار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی ظهر پنجشنبه در بازدید میدانی از اصناف و واحدهای صنفی شهر اهرم و بررسی روند عرضه کالاها ضمن قدردانی از تلاش اصناف و بازاریان، اظهار کرد: در این بازدید میدانی، وضعیت عرضه کالاها بهویژه کالاهای اساسی را بررسی کردیم؛ با پیگیریهایی انجام شده، در سطح شهرستان هیچگونه کمبودی در اقلام مختلف، بهخصوص کالاهای اساسی وجود ندارد و در این ایام، همه کالاها به نحو احسن تأمین شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.
سلیمانی با اشاره به وضعیت قیمتها در بازار افزود: در حوزه قیمتها خوشبختانه به واسطه تعهدی که مردم شهرستان دارند و در این ایام جنگ، همدلی، غیرت و نوعدوستی که در وجود مردم تنگستان موج میزند، شاهد هستیم که اصناف برخی کالاها را حتی پایینتر از قیمت مصوب در اختیار مردم قرار میدهند که این همدلی و همراهی مردم و اصناف باعث شده تا در زمینه قیمتها نیز با مشکل خاصی مواجه نباشیم.
فرماندار تنگستان نقش اصناف را در همراهی با مردم و نظام برجسته دانست و گفت: اصناف در کنار همه مردم، با رعایت انصاف، همدلی و همراهی با اقشار مختلف، حمایت عملی خود را از نظام و رهبری در این جنگ نشان دادهاند و ثابت کردهاند که در شرایط حساس، در خط مقدم خدمترسانی به مردم حضور دارند.
وی در پایان با قدردانی از مشارکت عمومی در آرامش بازار تصریح کرد: صمیمانه از همه مردم شهرستان تنگستان، بهویژه بازاریان و اصناف متعهد و قانونمند، تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم این روحیه همکاری، همدلی و کمک به یکدیگر همچنان تداوم داشته باشد.
