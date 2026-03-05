به گزارش خبرگزاری مهر، فائضه نجفی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹۸ داروخانه در استان فعال است که این آمار شامل ۱۳۷ داروخانه روزانه، ۴۹ داروخانه شبانه‌روزی و ۱۲ داروخانه نیمه‌وقت است و تمامی این مراکز تحت پایش دقیق و مدیریت واحد هستند.

نجفی خاطرنشان کرد: با هدف حفظ آرامش شهروندان و جلوگیری از هرگونه نگرانی، همچون گذشته تمهیدات کاملی برای کنترل وضعیت دارو در شرایط فعلی اندیشیده شده است.

وی در خصوص نحوه مدیریت فعالیت داروخانه‌ها در این شرایط گفت: بخشنامه‌ «تداوم فعالیت به‌طور کامل» به کلیه داروخانه‌های استان (شبانه‌روزی و روزانه) ابلاغ شده است. بر اساس این بخشنامه، کلیه داروخانه‌ها موظفند همچون سابق به ارائه خدمت رسانی دارویی به شهروندان ادامه دهند.

مدیر امور دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، افزود: در صورت بروز هرگونه فوریت خاص و عدم امکان فعالیت فیزیکی، داروخانه‌های روزانه مجاز به تعطیلی نیستند مگر اینکه درخواست کتبی خود را ثبت نموده و مجوز رسمی معاونت غذا و دارو را دریافت کنند. شایان ذکر است در شهرهای فاقد داروخانه شبانه‌روزی، امکان تعطیلی و توقف خدمات به‌هیچ‌وجه وجود ندارد و در صورت صدور دستورالعمل جدید دولت در این خصوص، مراتب بلافاصله به اطلاع مدیریت‌ها خواهد رسید.

وی اظهار کرد: به منظور رفاه حال شهروندان، داروخانه‌های روزانه در روزهای تعطیل و همچنین شب‌ها هیچ‌گونه محدودیتی برای فعالیت ندارند و می‌توانند به خدمات‌رسانی بپردازند.

نجفی تصریح کرد: بر اساس پایش‌های انجام شده، در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه داروهای عمومی، داروهای خاص و داروهای شیمی‌درمانی در سطح استان زنجان مشاهده نمی‌شود و زنجیره تأمین کاملاً پابرجا است‌.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل، کمبود یا انحراف در ارائه خدمات، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ یا تماس مستقیم با شماره ۰۲۴-۳۳۱۵۶۲۲۰ منعکس کنند و یا به صورت حضوری به واحد دارویی معاونت غذا و دارو مراجعه نمایند.