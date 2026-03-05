دمای هوای استان بوشهر تا پایان هفته روند کاهشی دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ساعات آینده آسمان استان غالباً صاف در برخی ساعات وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت جهت وزش باد در استان شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ کیلومتر و در برخی ساعات در سواحل جنوبی استان بوشهر ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین ارتفاع موج در خلیج‌فارس و سواحل استان بوشهر بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان بوشهر ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه وزش باد شدید در استان بوشهر تا فردا ادامه دارد گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز جمعه ساعاتی با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی بر روی خلیج فارس، سواحل استان بوشهر مواج و متلاطم است.

شکوهی دمای هوای استان بوشهر تا پایان هفته روند کاهشی اعلام و بیان کرد: از روز یکشنبه هفته آینده با افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان بوشهر دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی ناشی از این شرایط جوی، نسبت به خطر برای شناورهای سبک و نیمه‌سنگین به طور خاص هشدار داد.