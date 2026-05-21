سواحل استان بوشهر متلاطم است؛ افزایش دمای هوا در هفته آینده

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از روز جمعه تا روز یکشنبه آینده، با وزش بادهای شمالی روی دریا، سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود، طی این مدت در سطح استان غبار محلی و خیزش گرد و خاک مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز دوشنبه آینده دمای هوا افزایش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف ،گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد امروز متغیر با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت ، فردا شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد:ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر ،فردا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و در فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر پیش بینی می شود.