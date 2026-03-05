https://mehrnews.com/x3bx7n ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹ کد مطلب 6766280 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹ اجتماع مردم «چابهار» در سوگ رهبر شهید چابهار - مردم چابهار در سوگ رهبر شهید با برپایی اجتماع و راهپیمایی مردمی عزاداری کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6766280 کپی شد مطالب مرتبط مولوی عارفی: حملات دشمنان و شهادت رهبری همبستگی ملی ایران را تقویت کرد فرماندار چابهار: خبر حمله زمینی دشمن به چابهار کذب محض است نیاز فوری خون در سیستان وبلوچستان با توجه به اختلال در ارسال هوایی زهدی: آینده منطقه بعد از جنگ روشن و امیدوار کننده است راهپیمایی و خروش مردم دارالولایه مهریز در سوگ رهبر شهید انقلاب پهلوگیری کشتی های حمل کالای اساسی در بندر چابهار برچسبها بندر چابهار تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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