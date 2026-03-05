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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹

اجتماع مردم «چابهار» در سوگ رهبر شهید

اجتماع مردم «چابهار» در سوگ رهبر شهید

چابهار - مردم چابهار در سوگ رهبر شهید با برپایی اجتماع و راهپیمایی مردمی عزاداری کردند.

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کد مطلب 6766280

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