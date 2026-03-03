به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نورا در اطلاعیه ای، خبرهای منتشر شده در مورد حمله احتمالی به شهر چابهار را به‌طور قاطع تکذیب کرد.

وی تأکید کرد: این شایعات که توسط افراد مغرض و فریب‌خورده منتشر شده‌اند، هیچ‌گونه صحت و اعتبار ندارند.

فرماندار چابهار افزود: نیروهای امنیتی و مسلح ما در بالاترین سطح آمادگی و هوشیاری هستند و تمامی تحرکات احتمالی دشمن را رصد و کنترل می‌کنند.

وی همچنین با اطمینان خاطر به مردم چابهار و سیستان و بلوچستان گفت: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با اقتدار کامل از خاک کشور و امنیت مردم محافظت خواهند کرد.

نورا تصریح کرد: هدف دشمن، اراده‌ پولادین مردم ایران و جمهوری اسلامی است، اما هیچ‌قدرتی نمی‌تواند به این اراده نفوذ کند. به مردم شریف چابهار و استان سیستان و بلوچستان توصیه می‌شود به این اخبار دروغین توجه نکنند و با آرامش خاطر به زندگی خود ادامه دهند.