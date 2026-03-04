به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن صفدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران خبرنگاران با اعلام نیاز روزانه به ۴۰۰ واحد خون در سیستان و بلوچستان، از مردم خواست در پی اختلال در ارسال هوایی، با حضور در پایگاه‌ها جان بیماران به‌ویژه مبتلایان تالاسمی را نجات دهند.

مدیرکل سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان افزود: هم‌اکنون ۶ پایگاه فعال انتقال خون در زاهدان، زابل، خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار آماده پذیرش اهداکنندگان هستند و این مراکز توان تأمین روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ واحد خون را دارند.

وی بیان کرد: پایگاه‌های انتقال خون از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ فعال هستند و در صورتی که در ساعات پایانی نیز اهداکننده حضور داشته باشد، همکاران ما تا آخرین مراجعه‌کننده در مراکز حضور خواهند داشت.