حمله به یک واحد تولیدی در شهرک شکوهیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری اظهار کرد: دقایقی پیش یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه مورد تهاجم متجاوزان آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.
وی افزود: این حادثه تا این لحظه تلفات جانی نداشته است.
حیدری گفت: نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و آتش نشانان مشغول اطفای حریق هستند.
قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه مورد تهاجم متجاوزان آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری اظهار کرد: دقایقی پیش یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه مورد تهاجم متجاوزان آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.
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