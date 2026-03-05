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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

حمله به یک واحد تولیدی در شهرک شکوهیه قم

حمله به یک واحد تولیدی در شهرک شکوهیه قم

قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه مورد تهاجم متجاوزان آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری اظهار کرد: دقایقی پیش یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه مورد تهاجم متجاوزان آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

وی افزود: این حادثه تا این لحظه تلفات جانی نداشته است.

حیدری گفت: نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و آتش نشانان مشغول اطفای حریق هستند.

کد مطلب 6766354

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