حمله به یک واحد تولیدی در شهرک شکوهیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری اظهار کرد: دقایقی پیش یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه مورد تهاجم متجاوزان آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.



وی افزود: این حادثه تا این لحظه تلفات جانی نداشته است.



حیدری گفت: نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و آتش نشانان مشغول اطفای حریق هستند.