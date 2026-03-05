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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

مازندران میزبان ۵.۵ میلیون نفر از هموطنان است

مازندران میزبان ۵.۵ میلیون نفر از هموطنان است

گلوگاه - سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: در شرایط فعلی کشور ، در حال حاضر مازندران میزبان ۵.۵ میلیون نفر از مسافران است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی شامگاه پنج شنبه در بازدید از شهرستان گلوگاه شرقی ترین شهر مازندران با همراهی مدیرکل صنعت و فرماندار و تعدادی از مسوولان اظهار کرد: براساس دستور استاندار مازندران

در شرقی ترین شهرستان استان مازندران حاضر شدیم تا بازدیدی از فروشگاهها و نانوایی ها و جایگاههای سوخت شهرستان داشته باشیم که شرایط در شهرستان عادی است.

وی افزود: مشکلی در تامین کالاهای اساسی در شهرستان گلوگاه نداریم و کارها به خوبی در حال انجام است.

سوادکوهی با اشاره به تأکیدات استاندار مازندران در راستای تامین مایحتاج ضروری و اقدامات انجام شده، خاطرنشان کرد: در تامین اقلام اساسی برای شهروندان و مسافران در استان مازندران نداریم.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: در شرایط فعلی کشور ، در حال حاضر مازندران میزبان ۵.۵ میلیون نفر از مسافران و هموطنان است و خوشبختانه این میزبانی همچنان ادامه دارد و مشکلی در تامین کالاهای اساسی برای هم استانی ها و مسافران نداریم.

سوادکوهی یادآور شد: با توجه به حضور استاندار در غرب استان در روز گذشته و بازدید میدانی از فروشگاهها و عرضه سوخت و... معاونین استاندار به صورت محسوس و نامحسوس از شهرستان های مختلف به روز و به لحظه بازدید می کنند.

کد مطلب 6766362

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