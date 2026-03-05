مازندران میزبان ۵.۵ میلیون نفر از هموطنان است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی شامگاه پنج شنبه در بازدید از شهرستان گلوگاه شرقی ترین شهر مازندران با همراهی مدیرکل صنعت و فرماندار و تعدادی از مسوولان اظهار کرد: براساس دستور استاندار مازندران

در شرقی ترین شهرستان استان مازندران حاضر شدیم تا بازدیدی از فروشگاهها و نانوایی ها و جایگاههای سوخت شهرستان داشته باشیم که شرایط در شهرستان عادی است.

وی افزود: مشکلی در تامین کالاهای اساسی در شهرستان گلوگاه نداریم و کارها به خوبی در حال انجام است.

سوادکوهی با اشاره به تأکیدات استاندار مازندران در راستای تامین مایحتاج ضروری و اقدامات انجام شده، خاطرنشان کرد: در تامین اقلام اساسی برای شهروندان و مسافران در استان مازندران نداریم.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: در شرایط فعلی کشور ، در حال حاضر مازندران میزبان ۵.۵ میلیون نفر از مسافران و هموطنان است و خوشبختانه این میزبانی همچنان ادامه دارد و مشکلی در تامین کالاهای اساسی برای هم استانی ها و مسافران نداریم.

سوادکوهی یادآور شد: با توجه به حضور استاندار در غرب استان در روز گذشته و بازدید میدانی از فروشگاهها و عرضه سوخت و... معاونین استاندار به صورت محسوس و نامحسوس از شهرستان های مختلف به روز و به لحظه بازدید می کنند.