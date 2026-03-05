https://mehrnews.com/x3bxbG ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6766442 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴ اجتماع مردم «ایرانشهر» در سوگ «رهبر شهید» ایرانشهر - مردم ایرانشهر با برگزاری تجمع مردمی ضمن حمایت از نیروهای مسلح، در سوگ رهبر شهید عزاداری کردند. دریافت 44 MB کد مطلب 6766442 کپی شد مطالب مرتبط پیام تسلیت علمای اهل سنت و معتمدان ایرانشهر در پی شهادت رهبری حضور نایب رئیس مجلس در جمع سوگواران رهبر انقلاب در همدان راهپیمایی مردم «ایرانشهر» در سوگ رهبر شهید عزاداری ایرانشهری ها در بیت رهبری زندگی با آیهها؛ مسابقه رو«شانزدهم» ماه مبارک رمضان اطاعت از ولیفقیه جدید واجب شرعی است رژه خودرویی مردم «ایرانشهر» در هفتمین شب از شهادت قائد امت عزاداری مردم ایرانشهر در سوگ شهادت قائد امت ایران اسلامی در برابر جنایتهای صهیونیستی-آمریکایی ایستادگی می کند شهادت رهبر انقلاب اسلامی محکی بر ایستادگی ملت ایران است شهادت رهبر ایران عزم ملت را برای مقابله با استکبار بیشتر کرد صهیونیستها به دنبال بردهسازی انسانها هستند برچسبها ایرانشهر رهبر شهید حضرت آیت الله خامنهای سیستان و بلوچستان
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