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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴

اجتماع مردم «ایرانشهر» در سوگ «رهبر شهید»

اجتماع مردم «ایرانشهر» در سوگ «رهبر شهید»

ایرانشهر - مردم ایرانشهر با برگزاری تجمع مردمی ضمن حمایت از نیروهای مسلح، در سوگ رهبر شهید عزاداری کردند.

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کد مطلب 6766442

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